«За 2017 год на криптовалютах заработал на квартиру» 3 30.04.2018, 14:51

1,878

Истории белорусов, которые заработали на криптовалютах и ICO.

Dev.by не удалось найти ни одного криптовалютного Корейко, но журналисты поговорили с белорусами, которые сумели заработать как минимум на машину, торгуя на криптобиржах, майня и инвестируя в ICO. В анонимной беседе они рассказали, как мечтали, что 1 биткоин будет равен $1 млн.

Marco Furilo, Flickr

Юрий: В четыре раза увеличил стартовую сумму

Криптоактив: 1.5 BTC ($12 тыс)

О существовании криптовалют я узнал, наверное, лет пять назад. По рассказам, люди уже тогда майнили на трёхкомнатные квартиры в Минске. Но мне это показалось фантастикой и я забил, а зря. В 2017 году всё же решился помочь знакомому создать криптоферму. Мы заказали оборудование, но в последний момент передумали и отменили доставку. За оборудованием нужно ухаживать, пыль протирать, а криптовалюту купил — и пусть себе лежит.

Ещё год назад такой дикий хайп был: в чатах люди постоянно что-то писали, подбадривали друг друга, говорили, что скоро криптовалюта заменит фиат. Мечтали, что через 10 лет 1 биткоин будет равен $1 млн. Получив зарплату, немного оставляли на еду, а остальное — вкладывали в криптовалюты. Помню, стоим мы как-то в очереди в McDonald’s, разговариваем про криптовалюты и видим, что у парней рядом — графики роста криптовалют на планшете.

Первые свои биткоины я приобрёл у китайца, которого нашёл в группе ВКонтакте. На встречу пришли вместе с другом, обменяли фиаты на криптовалюту. Обошлось без эксцессов, никто с деньгами не убегал. Через месяц даже докупили биткоины у этого парня. Потом приобретал разную криптовалюту на биржах (эфир, лайткоин, рипл и различные «шиткоины»).

Для каждой криптовалюты у меня — отдельный кошелёк. Мошенников и взломов в криптомире очень много. Надёжными считаются аппаратные кошельки — аналоги флешек. Но недавно выяснилось, что и их уже взламывают и копируют биткоины. Наверное, единственный надёжный способ хранения сбережений — скачать весь блокчейн биткоина.

На мой взгляд, на криптовалюте больше шансов заработать, чем на Forex. Осенью, например, я купил криптовалюту и сильно проиграл, а потом вложился ещё раз и в четыре раза приумножил сумму. Чтобы на этом хорошо зарабатывать, нужно быть в тренде, читать новости, чаты, включать голову. Я в последнее время подустал от этого.

После нового года хайп поугас, и вера в криптовалюту тоже. Сейчас даже сложно сказать, от чего зависит курс биткоина. Законы рынка здесь не работают. Ничего не предвещало резких скачков, а тут с $20 тысяч падает до $12 — попахивает махинацией крупных игроков.

В чате парни сбрасывали ссылки на кошельки, в которых лежат десятки тысяч биткоинов. Если его владелец выбросит на рынок хотя бы часть этой суммы, то не миновать беды. Сейчас складывается ощущение, что сидишь на пороховой бочке. Я уже готов к тому, что вот-вот объявят, что криптовалюты — это МММ.

Roberto Destarac, Flickr

Но я до последнего не буду менять свои биткоины, потому что панику могут создавать искусственно. Расчёт делается на то, что все побегут продавать криптовалюту. Эксперты делают прогноз, что весной графики криптовалют позеленеют, поэтому пока держим оборону.

Заглядывая в будущее, скажу, что рассчитываться криптовалютами повсеместно мы вряд ли будем. Скорее всего биткоин так и останется инструментом для биржевых операций.

Советую не покупать криптовалюту на пике, читать новости, не приобретать спекулятивные монеты, не ориентироваться на слухи. Нужно учить матчасть прежде, чем начинать что-то покупать. Не паникуйте, когда курс падает, не нужно бежать с корабля, когда все бегут. Пока ты не продал, ты не проиграл.

Андрей: ICO уже не то

Криптоактив: 10 эфиров, 1 биткоин и мелкие криптовалюты ($10 тыс)

С криптовалютой познакомился совсем случайно — набрёл на обсуждения на форуме. Тогда ещё не было специальной литературы, нужно было читать White paper (сейчас можно Twitter). Я купил немного биткоинов и забыл про них. А когда прошлым летом начался ажиотаж, у меня уже была нормальная сумма на счету. Это позволило мне начать инвестировать в проекты на ICO.

Тогда ещё встречались крупные ICO, проекты закрывали раунды за 3 часа и собирали по $40 млн. Мне было интересно узнать, откуда этот ажиотаж. Обычно я вкладывал от $1000 до $4000 в проект, который вызывал хайп. Но к стартапам, утверждающим, что создают «блокчейн 2.0», я отношусь скептически.

Одно из самых доходных моих вложений было, когда я с нуля поднял 0,5 эфира ($500 на тот момент). Относительно успешной была сделка с криптовалютой Aeternity (AE), в которую я вложил $1000, а вывел $7000. Этот токен не подавал особых надежд, я его купил, можно сказать, для коллекции, а потом заметил, что он взлетел в цене.

Заработать на рынке ICO уже стало сложней. Самые сочные проекты закрывают приватные фаундеры, фонды с большим капиталом, и обычному человеку туда не влезть. Также из-за огромного количества проектов почти нереально выбрать те, которые действительно возрастут в цене.Ушёл ли кто-то в тень с моими деньгами?

Мне встречались проекты, которые проводили Pre-ICO, а потом откладывали выход на ICO, из-за чего пропадала ликвидность. Но такого, чтобы люди просто брали деньги и уходили, я не видел. В целом ICO отнимает много времени и не всегда прибыльно. Наверное, если бы я просто хранил сбережения в биткоинах, то заработал бы больше.

Когда курс криптовалют ползёт вниз, я не делаю ничего. У меня был опыт, когда я продал криптовалюту, а она потом взлетела в цене. Думаю, сегодняшние показатели могут упасть ещё на 50 процентов, но потом снова поднимутся.

Сейчас ведутся дискуссии: какая область криптовалют является самой перспективной, какая — не может существовать без блокчейна и пр. Уже существуют криптовалюты, которые делаются не на блокчейне, а на DAG (directed acyclic graph). Пока что инвесторы клюют на это. Идёт движуха по поводу Token-curated registries (реестров с децентрализованными списками). Эта криптосистема позволяет составлять открытые топ-списки, например, лучших универов мира. И каждый вуз будет заинтересован в том, чтобы попасть в этот реестр — оплачивая это токенами.

Главное, выбирать надёжную биржу с хорошей ликвидностью, у которой не будет проблем с возвратом токенов. Я бы не стал сразу покупать много криптовалют, особенно если их рыночная капитализация оценивается ниже $1 млн. Лучшее, что можно сейчас сделать — просто купить и забыть.

Петр: Майнил на 27 рабочих компьютерах

Криптоактив: 3,7 BTC ($35 тысяч)

Я всегда интересовался новинками в технологиях. Так что про блокчейн и биткоин узнал ещё в 2010 году. Это было что-то слишком необычное, чтобы пройти мимо. Однако тогда я так и поступил — стал просто наблюдать. А где-то к 2014 году понял, что биткоин состоялся как финансовый инструмент (другие криптовалюты я тогда всерьёз не воспринимал).

На тот момент для меня была только одна возможность заработать на новинке — заняться майнингом. На домашнем ПК много не намайнишь, а чтобы заниматься этим целенаправленно, нужны были финансы.

Выручило то, что я подрабатывал сисадмином, отвечал за работу сети из 27 компьютеров. Поэтому я просто подключил эти машины к майнинг-пулу, и они работали по вечерам, ночью и на выходных. Благо, на фоне общего энергопотребления нашей организации рост потребления электричества в нерабочие часы оказался практически незаметным. Эта схема работала до конца 2016 года.

JM Valde, Flickr

Дальше стало невыгодно майнить, а точнее не имело смысла рисковать ради мизерного дохода. И в какой-то момент я отключил все машины и закрыл аккаунт на майнинг-пуле.

После этого у меня осталось 3,7 биткоина, которые я решил держать, что называется, до упора. Конечно, был большой соблазн «слить» их в минувшем декабре — тогда я бы получил почти $74 000. Но я, как и многие, рассчитывал на дальнейший рост криптовалютного рынка.

Конечно, январское падение курсов стало для меня неожиданностью. С другой стороны, я ведь не занимаюсь криптовалютами профессионально, и это не единственный источник моего дохода. Так что для меня это своего рода финансовая подушка безопасности или просто отсутствие необходимости откладывать что-то на чёрный день.

Сергей: За 2017 год на криптовалютах заработал на квартиру

Так вышло, что в 19 лет я увлёкся торговлей на Forex настолько, что это в какой-то момент стало для меня главным и единственным способом заработка. И меня это всегда устраивало, может, потому что я хорошо в этой теме разобрался, а может просто потому, что я в финансах «везунчик».

Но когда торгуешь на Forex, то обращаешь внимание на самые разные активы. Одним из таких активов и стал биткоин. Сперва он привлёк моё внимание своей необычностью, непохожестью на другие финансовые инструменты и, наверное, смелостью замысла. Потом был период, когда я просто присматривался к тому, что происходит с «битком». Оригинальность это, конечно, хорошо, но нельзя всерьёз рассматривать то, что в масштабе имеет капитализацию менее десятка миллиардов долларов.

К 2016-му биржевая торговля биткоином и другими криптовалютами стала достаточно серьёзной. Наблюдая за этим рынком со стороны, я понял, что на нём работают те же биржевые законы, что и на Forex. Но есть и отличия — не в законах торговли, а в самой сущности рынка.

Во-первых, очень высокая волатильность. Ни золото, ни нефть, ни традиционные валюты никогда не показывают и десятой доли тех прыжков, какие может показывать «крипта» ежедневно. Это сейчас относительно спокойно (очень относительно!), а ещё год-два назад колебания курса биткойна на 15-25% в день были практически нормой.

Второе серьёзное отличие — это обилие на криптовалютном рынке так называемых «хомяков» (трейдеров-любителей), инвестирующих в «крипту» небольшие суммы. Это непрофессионалы, которые пытаются обогатиться на общем хайпе. Когда им это удаётся, они начинают считать себя «королями криптотрейдинга». Но против профессионального трейдера они бессильны, поэтому на рынке периодически происходит «стрижка хомяков».

Последняя такая «стрижка» была в январе, когда круто упали курсы сразу всех криптовалют. Но профессионалы об этом уже и забыли, они ожидают нового роста, который не за горами.

На мой взгляд, у криптовалют есть будущее — но не как инвестиционного инструмента, а в качестве денег, наиболее подходящих для технологической реальности 21-го века. Здесь я могу провести аналогию с железными дорогами XIX века. Когда железнодорожный транспорт только появился, акции ж/д компаний тоже были объектом биржевых спекуляций. Точно так же вкладывали деньги инвесторов, так же надувался «пузырь», люди за считанные дни зарабатывали и теряли целые состояния.

А сегодня железные дороги — это часть нашей жизни, значимая составляющая инфраструктуры, устоявшийся бизнес. Сегодня вряд ли кто-то возьмётся спекулировать акциями железнодорожных компаний. То же самое скоро будет и с криптовалютами. Они потеснят государственные деньги во всех сферах, но, с другой стороны, они лишатся своей волатильности. Торговля ими после этого станет не прибыльней, чем нынешняя торговля мировыми валютами на Forex.

За 2017 год на криптовалютах я заработал на хорошую квартиру. Можно было бы и больше, но я не ожидал настолько интенсивного роста курсов криптовалют. Если бы предвидел декабрьский скачок биткоина, мне бы уже не понадобилось в принципе работать.

Microsiervos, Flickr

Уверен, что перед окончательной стабилизацией нам предстоит ещё один период значительного роста курсов всей «крипты». Думаю, до конца года она вырастет в разы. А через год-два появится ещё один «инвестиционный инструмент», вокруг которого надуется финансовый «пузырь» (только давайте не путать пузырь и пирамиду).

Мы видели такое в конце 90-х, когда вокруг бурно растущих американских ИT-компаний надулся «пузырь доткомов». Он сдулся в августе 2000-го, и хотя рост акций возобновился пару лет спустя, он стал намного более медленным и предсказуемым. С криптовалютами мы сейчас проходим всё то же самое, и пик их стоимости ещё впереди. А после 2020-го появится что-то новое.

Дмитрий: На своих мастернодах зарабатываю $2000-$3000 в месяц

Я из числа тех людей, про которых говорят, что они «живут в сети» (не поверите, но я ещё успел фидошником побывать). Работу выбрал под характер — с 1998 по 2016-й проработал сисадмином. В принципе меня всё устраивало, но хотелось обходиться без утомительных взаимоотношений с «государством и обществом». Такую возможность дал мне блокчейн.

Пробовал майнить, но без особого успеха. Год назад с изумлением наблюдал за бумом ICO, но моя ниша — это мастерноды. Если заниматься ими серьёзно и постоянно, то они могут обеспечивать стабильный доход. Я зарабатываю от $2000 до $3000 в месяц.

Применительно к криптовалюте мастерноды — это сервера с полным на них блокчейном. В тех криптовалютах, в которых реализован механизм мастернод, это своего рода уровень коллективного управления и развития сети. Например, при работе с DASH мастерноды обеспечивают мгновенность транзакции, её анонимность, децентрализацию механизма управления и пр.

Также и решения о развитии проекта принимаются мастернодами, в то время как финансирование осуществляется за счёт блокчейна. У каждого владельца такого узла — мастерноды — имеется один голос.

Владелец мастерноды зарабатывает на том, что получает часть вознаграждения, причитающегося майнерам. Но чтобы стать владельцем мастерноды, нужно не только поставить собственный сервер или арендовать его, но и купить определённое количество криптовалют. А далее — оставаться постоянным владельцем этих коинов. Порог входа и плата за работу мастерноды отличается для каждой криптовалюты. Например, в сети DASH минимальная сумма входа равна 1000 монет, для NEM — 10000 XEM.

Зарабатывать на мастернодах без предварительно купленной минимальной суммы («залога») тоже можно. Для этого создаются долевые ноды — аналоги майнинг-пулов. Сторонний сервис собирает необходимое количество участников для обеспечения минимальной суммы вложения, после чего запускает мастерноду.

Выплаты производятся пропорционально доле вложенных средств. Однако это, скажу честно, далеко не самый лучший вариант. Лучше уж найти какую-либо достаточно «молодую» криптовалюту, в которой реализован механизм мастернод, и стать владельцем ноды в ней. Это не требует больших вложений, зато в случае развития данной крипты доходы окажутся вполне приличные. Но надо 24 часа в сутки быть онлайн и хорошо общаться на английском языке.

tomo, Flickr

Сегодня я на своих мастернодах зарабатываю от $2000 до $3000 в месяц. Заработок здесь напрямую зависит от активности пользователей той или иной криптовалюты, а также от того, насколько активно её продвигают создатели, насколько она востребована на рынке.

Например, во второй половине 2017-го я зарабатывал раза в полтора больше (это было связано с бумом криптовалют). Кроме того, заметный минус — то, что доходы полностью за пределами белорусской юрисдикции. И попробуй объяснить налоговой, что такое мастернода, как она работает, от кого и за что я получаю деньги. Даже под действие Декрета №8 подвести заработок на мастернодах нереально — это не майнинг и не операции с криптовалютами, это нечто, для чего вообще нет определения в юридическом языке.