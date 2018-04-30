На Донбассе начал действовать особый порядок 3 30.04.2018, 14:59

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Что это значит?

Районы ограниченного и запрещенного доступа, новые пропуска и недопуск к таким районам посторонних лиц. С понедельника, 30 апреля, начал действовать Особый порядок на Донбассе, говорится в сюжете Радио НВ.

Это произошло с началом проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Новый порядок предоставляет органам сектора безопасности и обороны, специальные полномочия, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания военной агрессии РФ на Донбассе.

Что именно меняется

Зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

В зоне безопасности решением командующего Объединенных сил, могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

"Допуск в район ограниченного доступа лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению нацбезопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по решению командующего Объединенных сил, командиров оперативно-тактических групп и соответствующих командиров (начальников), в полномочия которых входит обеспечение и соблюдение порядка нахождения в районах проведения операция Объединенных сил и на объектах, которые находятся под их охраной", - говорится в документе.

Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего Объединенных сил. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен.

Районом боевых действий, считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства.

Документ также устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ:

• "зеленый" (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа);

• "желтый" (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств, данный режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа);

• "красный" (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются).

"Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах, либо во всей зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил", - говорится в распоряжении.

Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил для лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ является:

• проживание в районе проведения операции лица, либо его ближайших родственников (при наличии соответствующих документов);

• размещение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи, смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции;

• наличие права собственности на объекты недвижимости, которые находятся в районе проведения операции;

• необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, либо по гуманитарным вопросам;

• необходимость выполнения дипломатических или консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству либо согласованию с МИД Украины), и другое.

Согласно документу, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, и лица, определенные ст. 8 закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" имеют ряд специальных полномочий.

В частности: применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, которые осуществили или осуществляют правонарушение либо другие действия, препятствующие выполнению законных требований правоохранителей и военнослужащих, либо действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления таких мер.

Участники операции также имеют полномочия:

• задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия – задерживать до установления личности;

• осуществлять осмотр вещей и транспортных средств, временно ограничивать либо запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства и граждан на отдельные участки местности и объекты;

• входить в жилые и другие помещения, на территории помещений предприятий, учреждений и организаций;

• использовать для служебных целей средства связи и транспортные средства, которые принадлежат гражданам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.

Как это повлияет на жителей региона

После изменения формата АТО и начала Операции объединенных сил на Донбассе жители региона не почувствуют особых изменений, заверил бывший спикер Генштаба, военный эксперт Владислав Селезнев. Порядок пребывания на территориях Донецкой и Луганской областей, а также порядок пересечения административной границы останется фактически прежним. Эта информация будет публичной.

А объединенный штаб будет направлять свою деятельность для нужд мирных жителей, которые не находятся на подконтрольных Украины территориях, добавил он. Также, по его словам, нельзя говорить и о расширении полномочий военных и правоохранительных органов на тех территориях.

С изменением формата проведения АТО на Донбассе, практически вводится военное положение, но без официального объявления, отметил в комментарии НВ военный эксперт Олег Жданов. С точки зрения системы управления, теперь все переходит под контроль военных, добавил он.

В законе о реинтеграции Донбасса, который и предусматривает переформатирование АТО на Операцию объединенных сил, уже содержатся положения, которые могут нарушить права человека, отметила в комментарии Радио НВ менеджер по адвокации Центра по правам человека Алена Лунева. По ее словам, главный вопрос заключается в том, как будут регулироваться действия военных в отношении других лиц в зоне безопасности.

Напомним, президент Петр Порошенко анонсировал изменение антитеррористической операции на востоке страны на операцию Объединенных сил с 30 апреля. Командующим Объединенных сил на Донбассе был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.