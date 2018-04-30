Истребители ВВС Португалии и Испании будут охранять границы Литвы 30.04.2018, 15:17

Cамолеты НАТО прибудут в Литву 2 мая.

На литовскую авиабазу Зокняй прибудут четыре истребителя ВВС Португалии F-16 и шесть истребителей Eurofighter Typhon ВВС Испании. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Литвы, пишет РБК.

Отмечается, что самолеты НАТО прибудут в Литву 2 мая, Португалия будет руководить 47-й миссией Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Всего из Португалии в Литву прибудут 90 военнослужащих, из Испании — около 130 солдат. Португальцы и испанцы сменят находящееся в Литве с января текущего года подразделение датских ВВС, состоящее из четырех истребителей F-16.

В апреле в Белом доме сообщали, что президент США Дональд Трамп распорядился оказать странам Балтии военную помощь на $170 млн. Из них почти $100 млн уйдут на покупку крупнокалиберных боеприпасов, еще более $70 млн потратят на обучение военных и приобретение снаряжения.