«Немецкая волна»: Брестчане не доверяют местным чиновникам 30.04.2018, 15:26

Фото: Deutsche Welle

Около двух тысяч человек пришли на митинг «Брестчанки против свинца».

На митинге была принята резолюция с требованием прекратить строительство аккумуляторного завода. Репортаж DW.

Впервые за долгие годы власти одного из регионов Беларуси официально разрешили массовую акцию, направленную против действий местных чиновников. Митинг, собравший около двух тысяч участников, прошел в воскресенье, 29 апреля, в парке воинов-интернационалистов в Бресте. Поводом для него явилось начало в конце 2017 года строительства аккумуляторного завода на промышленной площадке в свободной экономической зоне "Брест", что стало полной неожиданностью для местных жителей.

Митинг в Бресте как прецедент

Митинг против строительства аккумуляторного завода брестские власти разрешили со второй попытки - первую заявку они отклонили, сославшись на невозможность организации акции в центре города. Он стал прецедентом не только для Бреста, но и для других регионов Беларуси, где санкционированные акции протеста - большая редкость. Правда, дав добро на проведение митинга, руководство города не посчитало нужным выступить на нем, чтобы изложить свою точку зрения и ответить на наболевшие вопросы.

Судя по реакции участников митинга, их возмущает как сам факт нежелания властей обсуждать с общественностью строительство небезопасного предприятия (площадка, где должен разместиться аккумуляторный завод, располагается рядом с жилыми домами, дачными участками, облбольницей и зоной отдыха брестчан), так и замалчивание существующих проблем.

К примеру, выступая на митинге, Светлана Гойшик отметила, что в брестском регионе уже сейчас есть территории с захоронениями опасных свинцовых отходов, а с введением в строй нового завода проблема может только усугубиться. "Я сама из поселка Зеленый Бор, который нужно объявлять зоной экологического бедствия, - пояснила женщина. - Несколько лет назад здесь появилась свалка веществ, содержащих свинец. Территория никем не контролируется и не охраняется, а местные власти никак на это не реагируют".

Аккумуляторного завода еще нет, а проблемы уже есть

Еще одна участница митинга Юлия Зубик рассказала, что живет в деревне Хабы, которая непосредственно примыкает к строящемуся аккумуляторному заводу. "Некоторые дома в деревне - на расстоянии 250 метров от стройки, и это никак не согласуется с заявлениями, что санитарно-защитная зона вокруг вредного производства по требованиям экологической безопасности будет составлять 500 метров", - сообщила Зубик.

Дом одного из лидеров протеста Демьяна Лепесевича также расположен совсем рядом с площадкой, где строится аккумуляторный завод. Мы говорим "нет" этому заводу, поскольку до сих пор нет вразумительного объяснения: зачем строить его именно здесь, объясняет Лепесевич. По его словам, чиновники и представители будущего предприятия избегают аргументированных ответов на вопросы о вреде, который может нанести данный объект здоровью людей и экологии региона.

При этом общественное обсуждение, касающееся возведения этого экологически небезопасного предприятия, где планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, проводилось формально, а отчет об оценке его воздействия на окружающую среду менялся несколько раз уже после начала стройки.

Инициативная группа из числа противников проекта собрала более 36 тысяч подписей под обращением, которое было передано в администрацию президента Беларуси. Однако созданная правительственная комиссия не выявила нарушений в его реализации. Также не принесла положительного эффекта попытка местных активистов в судебном порядке добиться приостановление строительства до проведения повторного полноценного общественного обсуждения.

Брестчане не доверяют местным чиновникам

Хотя инициаторы протестного движения против строительства аккумуляторного завода около Бреста заявляют, что они вне политики, и стараются избегать дискуссий на эту тему, полностью ее обойти не получается.

Даже в итоговой резолюции, принятой на митинге, упоминается, что собравшиеся требуют признать нарушенным их право "на участие в ведении государственных дел". Также в резолюции говорится о готовности "перейти к другим решительным действиям", если требования брестчан в очередной раз будут проигнорированы чиновниками.

Кроме того, еще до митинга в городе начался сбор подписей под новым обращением на имя Лукашенко. В нем содержится просьба отстранить местных руководителей от занимаемых должностей "в связи с утратой доверия общественности". Для современной Беларуси это тоже неординарное событие, учитывая, что все кадровые решения подобного рода принимаются на уровне главы государства (руководители регионов назначаются, а не выбираются местным населением).

Правозащитник Роман Кисляк, комментируя прошедшую акцию, высказал мнение, что, разрешив людям собраться на митинг, брестские власти выбрали вариант, который бы позволил снизить напряжение. "Сбор подписей за отставку чиновников выглядит для властей страшнее, чем проведение митинга в парке, - считает правозащитник. - И я не исключаю, что люди добьются выполнения своих требований, и стройка все же будет закрыта".