Президент Южной Кореи: Трамп должен получить Нобелевскую премию мира 1 30.04.2018, 15:38

Мун Чжэ Ин

Фото: yonhap

Президент США готовится к собственному саммиту с Ким Чен Ыном.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что глава США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира за усилия по прекращению противостояния с Северной Кореей.

Об этом южнокорейский президент объявил в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - заявил Мун.

Президент Южной Кореи и лидер КНДР в пятницу на первом межкорейском саммите на протяжении более десяти лет обязались прекратить боевые действия между двумя странами и работать над "полной денуклеаризацией" Корейского полуострова.

Трамп готовится к собственному саммиту с Ким Чен Ыном, который, по его словам, состоится в ближайшие три-четыре недели.