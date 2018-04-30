В Куропатах активисты почтили память патриотов 30.04.2018, 16:08

В конце каждого месяца в урочище под Минском проходят акции памяти жертв сталинских репрессий.

В урочище Куропаты под Минском активисты движения солидарности «Разам» почтили память жертв сталинских репрессий, передает «Радыё Рацыя».

- Два года тому назад, когда здесь был установлен крест, посвященный Вацлаву Ластовскому, я высказал мысль, что надо 29-го числа каждый раз приходить сюда и почитать жертв большевистского террора. Именно у креста Ластовскому, это очень важно. Мы сюда пришли небольшой группой, но все-таки люди известные, - считает участник акции, известный художник Алесь Марочкин.

В конце каждого месяца в Куропатах проходят акции памяти жертв сталинских репрессий. Это напоминание о массовом расстреле деятелей культуры, науки, политики в ночь с 29-го на 30-е октября 1937-го года.