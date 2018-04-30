Топ-8 лучших автомобилей «на каждый день» 30.04.2018, 15:45

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Эти автомобили отличаются простотой и надежностью в эксплуатации.

Подобрать автомобиль «под себя» — желание каждого уважающего себя водителя. Правда, требования у каждого из нас довольно разные, пишет сайт autonews.ua. Если одним нужен салон с дорогими отделочными материалами и множество систем безопасности, комфорта и помощи водителя, то другим вполне достаточно простого и надежного автомобиля без «излишеств». Нередко такие машины выбирают в качестве первой ли же на каждый день.

Предлагаем вашему вниманию лучшие автомобили стоимостью до 10 000 долларов от редакторов портала Motor1. Эти автомобили отличаются простотой и надежностью в эксплуатации:

Pontiac Vibe 2009 — $5,470

Кому то покажется странным покупать старый Pontiac Vibe, но не всё так просто. Дело в том, что Vibe – это на самом деле Toyota Matrix, получившая новое название и небольшие доработки. Поэтому Vibe является надежным автомобилем с экономичным двигателем. Да и цена его вполне приемлемая.

Subaru Forester XT 2009 – $8,473

У него отличное сочетание практичности и производительности. Под капотом располагается 2,5 л двигатель с турбонаддувом мощностью 224 л.с. Кроме того, следует помнить, что у него полный привод.

Volvo C30 2012 – $8,578

У шведского хэтчбека Volvo C30 красивый дизайн, прекрасные системы безопасности и пятицилиндровый двигатель T5 с турбонаддувом мощностью 227 л.с.

Honda Element 2010 – $8,454

У Honda Element много достоинств, несмотря на свой спорный дизайн кузова. Во-первых, очень вместительный салон и большой багажник. Во-вторых, высокий дорожный просвет и полный привод, что позволяет активно использовать эту машину вне города.

Honda CR-Z 2014 – $8,657

Конечно, Honda CR-Z – это не быстрый спорткар, не суперсовременный

гибридный автомобиль, но зато он стоит менее 10 000 долларов, и имеет при этом красивый дизайн и хорошее оборудование. Силовая установкаCR-Z представляет собой гибридную систему с 1,5 л двигателем. Стандартными является Bluetooth, автоматический климат-контроль, камера заднего вида.

Kia Soul 2014 — $7,881

Это вполне современный автомобиль, поэтому у него есть все важные функции и технологии. Двигатель у него экономичный. Он также имеет хорошие системы безопасности.

Subaru Impreza Wagon 2011 – $8,105

Вместительный универсал Subaru Impreza имеет полный привод и поможет преодолеть любые препятствия. Под капотом располагается достаточно экономичный 2,5 л двигатель.

Mazdaspeed3 2010 – $9,396

Возможно, не всем понравится дизайн «горячего» хэтчбека Mazdaspeed3, выпущенного в 2010 году. Зато он гораздо надежней, чем модели 2007-2009 годов. У него большой багажник и достаточно маленький расход топлива. Под капотом находится двигатель с турбонаддувом мощностью 263 л.с.