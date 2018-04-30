Госдепартамент США: «Джавелины» уже в Украине

Госдепартамент США: «Джавелины» уже в Украине1
- 30.04.2018, 16:18
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Противотанковые ракетные комплексы доставлены в Украину.
30 апреля в Государственном департаменте США заявили в ответ на запрос Radio Free Europe / Radio Liberty, что противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены в Украину, сообщает "Гордон".
"Радио Свобода" предполагает, что поставка американского вооружения "возмутит Москву".
1 марта Государственный департамент США принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Javelin поставят в страну своевременно. Он добавил, что в Украине поставкам американских противотанковых ракетных комплексов уделяют "слишком много внимания".