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Госдепартамент США: «Джавелины» уже в Украине

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  • 30.04.2018, 16:18
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Фото: US Army/Wikimedia Commons

Противотанковые ракетные комплексы доставлены в Украину.

30 апреля в Государственном департаменте США заявили в ответ на запрос Radio Free Europe / Radio Liberty, что противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены в Украину, сообщает "Гордон".

"Радио Свобода" предполагает, что поставка американского вооружения "возмутит Москву".

1 марта Государственный департамент США принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Javelin поставят в страну своевременно. Он добавил, что в Украине поставкам американских противотанковых ракетных комплексов уделяют "слишком много внимания".


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