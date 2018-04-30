Чемпион мира по боксу из Барановичей: Привык рассчитывать только на себя 1 30.04.2018, 16:26

К чемпионству спортсмен шел 20 лет.

Воспитанник барановичской школы бокса Кирилл Релих, который стал чемпионом мира WBA, 21 марта привез в родной город чемпионский пояс. Встреча, на которую были приглашены первый тренер Кирилла Анатолий Хвойницкий и юные барановичские боксеры, прошла в горисполкоме. Intex-press поговорила с Кириллом и узнала, считает ли он себя знаменитым, как и где будет готовиться к защите титула и готов ли он вернуться в Барановичи.

– Вы стали чемпионом мира, сейчас о вас много пишут и говорят. Вы считаете себя известным и популярным?

– Не скажу, что я популярен. Но после победы над кубинцем меня узнают на улице. С одной стороны, это приятно: люди подходят и поздравляют. С другой стороны, немного обидно: для того, чтобы о тебе узнали и услышали, нужно было стать чемпионом мира. Где были все, когда я стал межконтинентальным чемпионом и чемпионом СНГ? Я уверен, когда шумиха в СМИ спадет, рядом снова останутся лишь те, кто до этого поддерживал меня многие годы.

– К чемпионству вы шли долгие 20 лет…

– Я не думаю о том, сколько времени потратил. Когда ты занимаешься любимым делом, годы, которые уходят на то, чтобы достичь своей цели, не имеют значения. Важны только упорство и желание доказать себе, что ты один из лучших в этом спорте.

– Кому вы благодарны за свою победу?

– В эту победу вложено много работы и сил. И не только моих. Перечислить всех, кому я благодарен, просто невозможно: очень много людей помогали мне и поддерживали меня. Но самым главным контролером моего тренировочного процесса, моим диетологом и моим советником является жена Дарья.

– Вы стали одним из лучших в профессиональном спорте, но не стали олимпийским чемпионом. Не жалеете об этом?

– Считаю, что из любительского в профессиональный бокс я перешел в тот момент, когда это нужно было делать. Но я еще молод, у меня есть силы и желание развиваться дальше. И, как знать, возможно, я вернусь в любительский спорт за олимпийской победой. Но в ближайших планах у меня другие задачи. В профессиональном боксе есть еще множество титулов, которые хотелось бы получить.

– Теперь вам предстоит отстоять свой титул в бою против Эдуарда Трояновского, экс-чемпиона мира из России. Вы уже начали подготовку?

– Сейчас я отдыхаю и, в принципе, не особо соблюдаю режим: ем, что хочу, не тренируюсь. Поспать, правда, подольше не получается: у меня двое маленьких сыновей. Им сейчас 2 и 3 года. Но мой небольшой отпуск скоро закончится. Уже в ближайшие дни я приступлю к тренировкам. Сначала планирую готовиться к бою в Беларуси с тренерами Сергеем Рабченко и Денисом Тарасевичем, а за пару недель до поединка поеду тренироваться в Америку. В Америке отличная команда, хорошие условия для подготовки и высочайший уровень самого бокса.

– Есть ли вероятность, что бой с Трояновским пройдет в Беларуси?

– Вероятность есть. Но пока что-то конкретное я сказать не могу, так как организационными вопросами занимается менеджер. Мое дело маленькое – выйти на ринг.

– Вы сейчас с семьей живете в съемной квартире в Минске. Если вам выделят квартиру в Барановичах, вы готовы вернуться в родной город?

– Хотя мне и хотелось бы, чтобы государство обратило внимание на мою победу, но на это я особо не надеюсь. Бокс – это одиночный вид спорта, и я привык всегда рассчитывать только на себя. Что касается возвращения в Барановичи, то я вряд ли уже вернусь сюда. Я живу в Минске больше десяти лет. К тому же в столице больше возможностей, в том числе и по подготовке к боям. Конечно, буду рад, если вопрос с жильем решится, но в то, что мне дадут квартиру, верится с трудом – это из рода фантастики.

– Если спортивную школу, в которой вы начинали тренироваться, назовут в вашу честь, как вы к этому отнесетесь?

– Звучит интересно. Я был бы только рад. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы быть примером для ребят, у которых есть спортивная цель.

– Вы хотите, чтобы ваши сыновья пошли по вашим стопам?

– Мы с супругой в первую очередь стараемся, чтобы они выросли воспитанными, образованными и всесторонне развитыми. Хотелось бы, чтобы они знали цену всему в этом мире, понимали, что и как достается. Если сыновья решат пойти по моим стопам, я буду рад. Но задачи, чтобы они обязательно стали боксерами, у меня нет.