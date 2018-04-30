На акцию в защиту Telegram в Москве пришли больше 12 тысяч человек 30.04.2018, 16:41

Фото: Алексей Абанин / Дождь

В Москве прошел митинг «За свободный интернет».

Число участников акции составило 12,3 тысячи человек, сообщает проект «Белый счетчик», занимающийся подсчетом людей на митингах, пишет сайт телеканала «Дождь».

Митинг начался с выступления председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, который высказался за упразднение Роскомнадзора и против «посадок за лайки и перепосты». Затем эксперт Общества защиты интернета Александр Исавнин заявил, что «каждый раз, когда у вас что-то не работает или не открывается, вы должны помнить одну вещь: Путин — вор».

Со сцены также выступили Алексей Навальный, математик Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к массовым беспорядкам через анонимайзеры, глава сайта «Роскомсвобода», занимающегося мониторингом блокировок в российском интернете, Артем Козлюк, рэпер Loqiemean (участник лейбла Booking Machine, который возглавляет Oxxxymiron), главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и другие.

«Наша страна реально нищая, в которой ни у кого нет перспектив. Единственная отрасль, которая развивалась в последние годы сама по себе, без государства, без дотаций, без трансфертов, без льгот, — это интернет, правильно? И эти люди нам говорят, что вы там в своем интернете плохо себя ведете, поэтому мы сожрем его», — заявил Навальный.

Организатором митинга выступила Либертарианская партия, он был согласован с мэрией Москвы. Прийти на акцию призывал основатель мессенджера Павел Дуров. Накануне уведомление о митинге российским пользователям разослал официальный сервисный аккаунт Telegram.

Мессенджер Telegram начали блокировать в России 16 апреля после того, как Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать его за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

В попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к некоторым подсетям хостинг-провайдеров Amazon и Google, чьи IP-адреса Telegram использовал для обхода блокировки. Из-за этого в работе многих сайтов произошли сбои. На момент публикации ведомство заблокировало 14,6 миллионов IP-адресов, подсчитал usher2.club.