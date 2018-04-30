Журналисту Дмитрию Галко предъявили обвинение 30.04.2018, 16:53

Дмитрий Галко

Независимому журналисту может грозить до 6 лет лишения свободы.

Отец задерженного журналиста Дмитрия Галко Николай Галко подтвердил «Белсату» информацию о предъявлении обвинения журналисту. «Да. По этой статье, но больше об этом я говорить не хочу», – сказал Николай Галко.

22 апреля журналиста и блогера Дмитрия Галко задержали на белорусско-украинской границе.

Независимый журналист был объявлен в розыск в качестве подозреваемого по статье 364 Уголовного кодекса «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

30 апреля Дмитрий прислал первое письмо из Володарки, написала в своем «Facebook» мать журналиста, Татьяна Галко:

«Я живой и здоровый, готов к борьбе за свое будущее. Я все выдержу, как бы ни было тяжело... Возможно, испытания сделают меня более сильным!», - пишет Дмитрий в письме.

В прошлом году в ноябре Ян Галко, несовершеннолетний сын Дмитрия, отмечал день рождения. На вечеринке присутствовал отец Яна. Из-за громкой музыки кто-то вызвал участкового, и у милиционера якобы произошла стычка с Дмитрием, в результате которой разбился мобильный телефон участкового. Позже на мероприятие приехал ОМОН. Один из подростков попытался скрыться с вечеринки и прыгнул с балкона, но сломал ногу.

Сам Галко говорит, что просто взял милиционера за руки, и никакой драки не было.

После этого инцидента Дмитрий уехал в Мариуполь (Украина), где живет его жена. Галко вернулся в Беларусь, чтобы решить «вопросы с налоговой».

«К сожалению у меня нет никакой конкретики о Дмитрии», – сообщила жена журналиста Юлия Гаркуша.

Дмитрию Галко может грозить до 6 лет лишения свободы.

Письма Дмитрию Галко можно присылать по адресу: СИЗО №1, 220030 г. Минск, ул. Володарского. д. 2, камера 44, Дмитрию Галко.

Дмитрий Галко несколько лет сотрудничал с белорусским изданием «Новы Час». Автор ряда специальных репортажей из предвоенного Донбасса, статей на международную тематику.