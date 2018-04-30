Порошенко объявил о старте новой операции на Донбассе 1 30.04.2018, 17:17

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Формат АТО на Востоке Украине официально завершен.

Освобождение Донбасса предусматривается политико-дипломатическим путем, заявил президент Украины Петр Порошенко 30 апреля на совещании с военным руководством страны, передает корреспондент "Гордон".

"Еще раз подчеркиваю: освобождение Донбасса предусматривается политико-дипломатическим путем: принуждение России выполнить Минские договоренности, обеспечение в первую очередь реализации пакета Минских соглашений по безопасности, включая гарантированный режим прекращения огня, отвод, желательно на территорию Российской Федерации, артиллерии, танков, систем залпового огня, минометов, запрещенных Минскими соглашениями... Но если враг перейдет в широкомасштабное наступление, на вас ложится ответственность обеспечения отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации и готовность принять участие в стратегической оборонной операции, план которой утвержден", – сказал Порошенко, обращаясь к командующему Объединенными силами генералу Сергею Наеву.

Президент также поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Муженко "обеспечить осуществление стратегического руководства силами и средствами Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны, привлеченных к проведению операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, и обеспечить их абсолютно эффективную жесткую координацию".

По словам Порошенко, в случае обострения обстановки на Донбассе в состав Объединенных сил необходимо привлекать "все без исключения другие силовые подразделения, другие составляющие сектора обороны и безопасности".

"Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории… Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины… Украина будет бороться за каждый клочок земли, каждого гражданина, который остался на оккупированной территории", – сказал глава государства.