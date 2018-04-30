Создана самая большая карта Млечного пути за всю историю человечества 30.04.2018, 17:31

На карту нанесено 1,7 миллиардов звезд.

Самую большую 3D карту нашей галактики за всю историю астрономических наблюдений представило Европейское космическое агентство. Карта была создана при помощи проекта Gaia. Спутник был запущен на стационарную орбиту, которая находится в 1.5 млн километров от Земли, 4.5 года назад. Он сканировал все звездное небо дважды в год и использовал эту информацию для создания трехмерных изображений. Совмещение изображений, сделанных с разрывом в шесть месяцев, помогало выявить расстояния до различных звезд, уточняет «Популярная механика».

Всего на карту нанесено 1.7 миллиардов звезд. Несмотря на то, что на представленной карте есть неизбежные «белые пятна», ученые называют ее настоящим прорывом в науке. Она выложена в открытый доступ, чтобы ей могли пользоваться все желающие. Как ожидается, в 2020 году карта будет пополнена новыми данными.