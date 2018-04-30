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На Вилейщине нашли саблю брата Наполеона Бонапарта

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  • 30.04.2018, 17:45
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Оружие обнаружили в парке под пнем старого дерева.

Оказывается, что Беларусь – вторая в Европе страна по количеству найденных кладов. И вот очередное тому подтверждение: в агрогородке Шиловичи нашли саблю, которая, возможно, принадлежала брату Наполеона Бонапарта. В пользу этой версии говорит вензель на гарде, пишет kyky.org.

Оружие обнаружили в парке под пнем старого дерева. В этом месте располагалось фамильное имение Скирмунтов, которые были известны своими богатствами. Может быть, сабля досталась им в подарок от французов во время наполеоновских войн.

Сейчас специалисты проверяют происхождение оружия. Вскоре они смогут точно установить, кому именно принадлежала сабля.


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