Пашинян официально стал единственным кандидатом в премьеры Армении 1 30.04.2018, 18:10

Никол Пашинян

Фото: reuters

Других кандидатов ни от одной партии не выдвинуто.

Лидер оппозиции Никол Пашинян, выдвинутый тремя партиями армянского парламента на внеочередные выборы премьер-министра, оказался единственным кандидатом на этот пост к моменту закрытия подачи заявок.

Об этом сообщает Aysor со ссылкой на пресс-службу Национального собрания Армении.

Агентству сообщили, что других кандидатов ни от одной партии «не выдвинуто». Вопрос назначения премьер-министра будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламента. Для избрания главы кабмина необходимо 53 голоса депутатов.

Ранее сообщалось, что лидер протестов в Ереване Никол Пашинян был выдвинут тремя фракциями армянского парламента: фракции — «Елк» («Выход»), блоком «Царукян» им партией «Дашнакцутюн», ранее входившей в коалицию с Армянской республиканской партией (АРП). АРП воздержалась от предложения собственного кандидата на пост главы правительства.

Протесты против назначения премьер-министром ранее возглавлявшего страну с 2008 по 2018 год на посту президента Сержа Саргсяна привели к его отставке 23 апреля, спустя шесть дней после вступления в новую должность.