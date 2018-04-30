В Польше вступила в силу Конституция для бизнеса 30.04.2018, 18:27

Жизнь и деятельность предпринимателей в соседней стране станет легче.

С 30 апреля в Польше вступила в силу так называемая Конституция для бизнеса. Такое определение получил пакет из пяти законов, которые должны облегчить предпринимателям ведение хозяйственной деятельности, передает «Радио Польша».

Уже есть первые отзывы предпринимателей на начало действия Конституции для бизнеса. Президент правления фонда «Семейные фирмы» Катажина Герчак-Групиньская выразила надежду, что удастся ввести в жизнь один из главных принципов этой Конституции, а именно – изменить отношение чиновников к предпринимателям:

«Я очень надеюсь, что это произойдет. Мы, конечно, готовы помочь министерствам в таком диалоге, чтобы понять одну и другую стороны. Есть даже идея пригласить чиновников на предприятия, а предпринимателей – в учреждения, чтобы они взаимно ознакомились с работой друг друга. И когда чиновник посидит на рабочем месте предпринимателя, увидит эту работу, он поймет, что у него нет отпусков, что он работает днем и ночью».

В Конституции для бизнеса, в числе прочего, содержится утверждение, что всё, что не запрещено законом, разрешено. Кроме того в пакете документов говорится, что в случае особо сложных споров спор решается в пользу предпринимателя. Введены также льготы для начинающих бизнесменов, которые в течение полугода имеют право не платить взносы на социальное страхование. Конституции предусматривает назначение в течение 6 месяцев Уполномоченного по делам малых и средних предприятий.

Предприниматели также рассчитывают на равные права и обязанности польских и зарубежных фирм.