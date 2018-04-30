«Два литра молока и десять килограммов комбикорма» 1 30.04.2018, 18:39

За что в Браславском районе ловят колхозников?

Рейды по предупреждению хищений имущества и выявлению фактов нарушения трудовой дисциплины на сельскохозпредприятиях проходят в Браславском районе. С чем милиция поймала колхозников?

В телятнике ОАО «Браславский райагросервис», расположенном в деревне Озеравцы в конце марта животновод этого хозяйства похитил 50 килограмм сухого молока, передает vitebsk.cc.

А вечером 14 апреля милиционеры задержали слесаря МКРС «Лайбуны» ОАО «Агровидзы», который стащил 10 килограмм комбикорма.

На следующий день был выявлен факт хищения 5 литров молока дояркой с фермы «Иказнь» ОАО «Слободка-Агро».

Еще через день два аналогичных случая вскрылись на ферме ОАО «Друйский», а 17 апреля правоохранители пресекли 2 литров молока уже на ферме ОАО «Межаны» в деревне Карасино.

Всех «несунов» привлекли к административной ответственности, сообщает газета «Браслаўская звязда». Следует отметить что административным нарушением считается только хищение на сумму до 10 базовых величин (245 рублей), если же украли больше или действовали несколько человек — наступает уголовная ответственность.