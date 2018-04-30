Трамп назвал возможное место встречи с Ким Чен Ыном 30.04.2018, 18:41

О возможном месте встречи с северокорейским диктатором президент США написал в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп предположил, что подходящим местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном мог бы стать «Дом мира» в деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Эту идею он высказал в своем Twitter, передает РБК.

«Многие страны рассматриваются в качестве места для встречи, но не будет ли «Дом мира» / «Дом свободы» на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и значимым местом, чем какая-либо третья страна?» — написал Трамп. При этом он подчеркнул, что это не окончательное решение и он «просто спрашивает».

Демилитаризованная зона в деревне Пханмунджом является традиционным местом для проведения контактов Северной и Южной Кореи. В 1953 году здесь был подписан договор о прекращении огня, который ознаменовал завершение Корейской войны. Основной достопримечательностью деревни является «Дом мира» — то здание, где более 60 лет назад было подписано перемирие. Через деревню проходит линия разделения двух Корей, на которой постоянно дежурят военные двух стран.

В Пханмунджоме 27 апреля прошла и встреча Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Они договорились о совместной работе над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

Встреча президента США и диктатора КНДР ожидается в течение ближайшего месяца. О предстоящей встрече Дональд Трамп неоднократно говорил в ходе своих публичных выступлений. Место встречи глав стран пока неизвестно. Вместе с тем, Дональд Трамп заявил журналистам, что сейчас рассматривается краткий список из двух-трех мест, где может пройти встреча с лидером КНДР.

По данным телеканала CBS, ссылающегося на источники в администрации президента США, в качестве двух вероятных мест для встречи Трампа и Ким Чен Ына рассматриваются Сингапур и столица Монголии Улан-Батор. Сам Дональд Трамп ранее не называл предполагаемые места встречи.