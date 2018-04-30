Дураки и туризм 30.04.2018, 18:55

Как Беларусь похоронила три шикарных проекта.

Если в России, как говорится, две беды, то у нас только одна, потому что дороги в Беларуси вроде неплохие. Например, как мы поступаем с прекрасными проектами в туризме, которые вроде бы лежат на поверхности? Правильно! Частенько мы их хороним. Долго рассуждаем, как это было бы хорошо и как это на самом деле несложно сделать. Говорим, говорим, потом – бац! – стена, тупик и, как говорил классик, «где стол был яств, там гроб стоит». Сегодня мы решили вспомнить три прекрасных бизнес-идеи в белорусском туризме, которые витали в воздухе, но так и не были реализованы. Впрочем, возможно, когда-нибудь кто-нибудь к ним еще вернется, пишет tio.by.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАН С АНИМАЦИЕЙ В СРЕДНЕВЕКОВОМ СТИЛЕ

Беларусь – страна, пусть и полуразрушенных, но многочисленных замков, овеянных славной историей и легендарными событиями. Кроме того, мы имеем прекрасные традиции рыцарских реконструкций, которые в конце 90-х и начале 2000-х, когда в стране еще теплились идеи Возрождения, были трендами событийного туризма.

Все это в свое время дало основания предполагать, что нам неплохо было бы обзавестись загородной площадкой недалеко от столицы, представляющей из себя макет средневекового замка, где на регулярной основе проходили бы рыцарские турниры в присутствии зрителей, восседающих за столами и имеющих возможность во время представления не только наблюдать за эффектным зрелищем, но и поглощать блюда средневековой кухни в практически аутентичной обстановке. Для Европы идея в общем-то не нова – нечто подобное все туристы, которые были в Испании, могли видеть на рыцарском турнире в замке какого-нибудь графа Альфаса.

Замок представляет собой большой зал с ристалищем и столами. Зрители ужинают в средневековых традициях – то есть без вилок и ножей – куски мяса с вертела, целиком запеченные куры или перепела, – пьют национальные напитки (в нашем случае – это может быть крамбамбуля, пиво). В программе – конный турнир, битва на мечах, возможно, файер-шоу, выбор королевы (как же без этого!), средневековая музыка. В Испании подобные шоу заканчиваются, как правило, дискотекой. У нас можно было бы в финале учить зрителей танцевать старинные танцы – подобные развлечения в Беларуси всегда проходят на ура.

Идею в свое время довольно активно обсуждали несколько туристических компаний, работающих на прием. При налаженных потоках тех же российских туристов проект более чем жизнеспособен. Более того. Даже если опираться только на собственную публику, можно неплохо заработать.

Речь идет о создании в окрестностях Минска новой загородной развлекательной структуры – необычной и стильной. В конце концов, сколько можно эксплуатировать одни Дудутки?! Спасибо Будинасу, что подарил нам такой прекрасный объект. Но где, извините, молодые «Будинасы» и свежие «Дудутки»?

Безусловно, у нас немало загородных кафешек (в основном – у оживленных трасс), где компания может уединиться, выпить водки и поесть шашлыка. При этом нет полноценного национального загородного ресторана (по типу заведения «У Йозаса», расположенного недалеко от Паланги). Ну, а масштабной анимацией в средневековом стиле мы вообще могли бы привлечь совершенно новые турпотоки.

Самое важное, что у нас есть люди, которые могут устроить все со вкусом и на самом высоком уровне. Речь идет о таких знаковых, масштабных личностях, как Дмитрий Нистюк – организатор фестиваля «Наш Грюнвальд», Магистр «Ордена Северного Храма», и Федор Михеев – основатель военно-исторического клуба «Княжий Гуф». Кроме того, имеют опыт организации фактурных белорусских национальных зрелищ Василий Грынь, Алесь Варыкиш и другие известные люди в туризме. Все эти парни способны создать шоу, проконтролировать нужную тональность, устроить представление со вкусом, размахом и национальной жилкой и привлечь туристов. Кроме того, мы имеем мощную традиционную музыкальную культуру, которая будет великолепно дополнять зрелище качественным саундом: можно привлечь группы «Троица», «Стары Ольса», Катерину Водоносову и других стильных исполнителей качественной старинной музыки.

Что для этого нужно? Нужна коммерческая структура, которая будет заказчиком проекта. Нужен макет замка. В той же Испании подобные шоу тоже не проводятся в настоящих аутентичных дворцах – туристы разнесут. Ну, и, безусловно, нужно лояльное отношение местных (и не только местных!) властей к проекту. Ведь речь будет идти не только о создании нового «лица» нашего туризма, но и, к примеру, о такой «мелочи», как открытый огонь и прочие «нюансы» аттракции.

Учитывая традиции, можно было бы сделать шоу на постоянной основе, скажем, в пятницу-субботу-воскресенье. С весны по осень в Минске всегда есть туристы. Копья, алебарды, мечи, лучники, прекрасные дамы и мужественные кавалеры – в наше время белорусам так не хватает прикосновения к эпохе чести и достоинства! И еще вопрос: для кого мы объявили безвиз, если не можем предложить рынку ничего нового? Ну, и, в конце концов, самим было бы куда отправиться вечером в выходные – развлечься и с огоньком провести свободное время!

ДЕРЕВНЯ АБОРИГЕНОВ В ПОЛЕССКИХ КУДРИЧАХ

Если загородный ресторан со средневековыми забавами – просто отличная идея, которая в свое время лежала на поверхности, да мы ее утопили, но как бы и не сильно жалко – ничего же не было! – то Кудричи – это наша боль!

Экзотическая полесская деревня, затерявшаяся посреди болот и рек, до недавнего времени еще хранила дух той эпохи, когда местные передвигались исключительно на самодельных лодках, крыши были накрыты тростником, а сохранившие старинный быт сельчане занимались только древними промыслами – бортничеством и ловлей рыбы.

Еще лет 10 назад можно было бы с довольно минимальными вложениями сохранить это материальное и духовное богатство. Дорога в современном понимании здесь появилась только в конце 90-х! До этого момента – практически никакой цивилизации, а попасть в деревню можно было только на лодке!

В свое время речь шла о придании деревне статуса историко-культурной ценности. Когда поняли, что этого статуса не добиться – у местных властей не было представления об истинной ценности Кудричей, а минские деятели так и не добрались до этого белорусского чуда, – стали говорить о том, что нужно хотя бы «переделать» деревню в своеобразный скансен – по типу деревни аборигенов где-нибудь в Африке. То есть можно было бы отреставрировать объекты, создать цельный комплекс, дать местным жителям возможность продолжать заниматься своими промыслами. Ну, и, безусловно, не трогать местную экологию. Получился бы эксклюзивный по европейским меркам, туристический объект – природный и культурный – с уникальной аутентикой и колоритом.

В первую очередь, это было бы прекрасно для нас самих! Кудричи, наряду с такими объектами, как Несвижский и Мирский замок, можно было бы включить в обязательную программу для школьных экскурсий. А школьные экскурсии – это, как показывает практика, – золотое дно в белорусском турбизнесе.

Посмотреть на быт предков в одном из самых колоритных белорусских регионов – на Полесье – это лучший урок по истории и географии. Ну, и туристов, конечно, такой объект привлек бы: расположенный недалеко Пинск – мекка для польских и израильских гостей, заманчивы эти места и для западно-европейцев, в первую очередь – итальянцев, увлекающихся необычными турами в «дикие» уголки планеты.

Прекрасно разбирается в теме местный экскурсовод и краевед Татьяна Хвагина. Если бы кто-то взялся за проект возрождения Кудричей, она наверняка оказала бы всю необходимую помощь. Увы, в настоящее время «полесское чудо» выглядит довольно печально. Некая атмосфера «привлекательной дикости», благодаря «болотному» ландшафту да массивным гнездам аистов, конечно, присутствует. Но в остальном – почти обычное белорусское село – с задушенной аутентикой, но так толком и не дошедшей цивилизацией. Парочку домов выкупили бизнесмены, появилась агроусадьба (вполне обычная – неаутентичная!), и на этом проект «деревня аборигенов в Кудричах» пока закрылся. Хочется верить, что этот удивительный полесский уголок еще можно реанимировать и все-таки сохранить для потомков.

БЕЛОРУССКИЙ «КУЛЬТУРНЫЙ ОФФШОР» В ГРОДНО

Это, пожалуй, самая «экстремальная» идея из всех трех, но потенциально сулящая золотые горы. Осуществить ее было очень сложно, поэтому, прозвучав в начале нулевых, она, как и все прочие, заглохла сама по себе. Впрочем, тема и сейчас остается актуальной.

Стране нужно место, где можно было бы целиком погрузиться в белорусский национальный колорит. Чтобы кругом – корчмы, национальная кухня, белорусская мова и дух исторической эпохи до третьего раздела Речи Посполитой. Гродно – готовая площадка для того, чтобы поэксперементировать с национальным «культурным оффшором».

Это в Минске носителей так сказать культурного кода – кот наплакал, а Гродно, как бы его ни обвиняли в «пальшчызне», остается самым внушительным, годным и цельным в Беларуси местом с точки зрения концентрации архитектурных достопримечательностей и сохранения духа исторической эпохи.

Белорусы в настоящее время народ, конечно, специфический. Мы, к сожалению, можем предложить туристам маловато колорита: что с нас взять – жертва исторического эксперимента Екатерины II и большевиков! В то же время где-то на периферии ментальности наверняка хранится все то лучшее, на чем в настоящее время зарабатывают деньги украинцы в Киеве и Львове или россияне на Золотом кольце. Надо продавать национальный колорит. В Гродно он есть. Только нужно усилить его, объединив исторические кварталы в единую туристическую национальную зону.

Это может быть квартал вроде Ля Бока в Буэнос-Айресе – с уличными галереями, певцами, театрами, ремесленниками и ресторанами. Только белорусская мова! Разумеется, никакой цензуры! И, желательно, льготная налоговая система – все-таки это оффшор. Уверяю вас, поляки, литовцы и россияне первыми поедут подивиться на такое чудо! Да что там поляки! Мы сами будем по выходным массово удирать в Гродно, чтобы попить крамбамбули, глинтвейна, почувствовать атмосферу, послушать живую музыку и мову.

Конечно, многие в свое время восприняли эту идею как создание некой унизительной резервации. Но когда жители Монако спасали свое мелкое княжество от французов при помощи казино и покера, это на первый взгляд тоже выглядело сомнительно, а теперь, слава Богу, живут и процветают, а паспорт Монако является одним из самых желанных в мире.

Согласитесь, сегодня, в поисках чего-то национального белорусского, можно выйти на улицу любого нашего города или села и возопить громовым голосом: «Где ты, Беларусь? Ась?» – Нет ответа! Все три идеи, в случае осуществления, могли бы приблизить нас к чему-то хорошему, доброму, светлому – к будущему!