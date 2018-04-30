«Офшорных» российских олигархов лишат анонимности 5 30.04.2018, 19:01

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Члены британского парламента собираются проголосовать за принятие соответствующего закона.

Имена российских олигархов, хранящих деньги в британских офшорах — на Британских Виргинских и Каймановых островах, — могут быть раскрыты. Члены британского парламента собираются проголосовать за принятие соответствующего закона, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Times.

Отмечается, что до сих пор британские заморские территории освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов, хранящихся под их юрисдикцией. По мнению британских законодателей, это делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.

Один из членов Консервативной партии Эндрю Митчелл сообщил, что голосование в парламенте назначено на 2 мая. По его словам, главная цель нового закона — удостовериться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги, идущие на худшие цели». Законопроект разработан с согласия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В Росфинмониторинге 25 апреля сообщили, что российские чиновники, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней, вывели в офшоры миллиарды рублей. Конкретные имена, однако, не назывались.