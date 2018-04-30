В Беларуси 2 мая начнется регистрация для участия в ЦТ-2018 30.04.2018, 19:10

Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ будет проводиться со 2 мая по 1 июня.

Как сообщает Республиканский институт контроля знаний, регистрация будет проходить в одном из учреждений образования, определенных Министерством образования пунктами регистрации для прохождения ЦТ.

«Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании пройдет в Беларуси со 2 мая по 1 июня. Как и в прошлом году, при регистрации абитуриент должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление, оплатить прием и оформление документов и получить пропуск. В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине документы на регистрацию для участия в ЦТ смогут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности», — сообщили БелТА в Министерстве образования.

Вступительная кампания в этом году начнется в июне. Первым, согласно графику, для абитуриентов станет испытание по белорусскому языку — 12 июня.

Начало каждого из тестов — 11.00. Сертификаты начнут выдавать с 10 июля.

Регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни пройдет с 30 июня по 3 июля. Централизованное тестирование в резервные дни будет проходить в Белорусском государственном университете.

По белорусскому и русскому языкам неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля — от 0 до 24.

По первому предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 19 баллов (включительно). По истории Беларуси, всемирной истории новейшего времени, обществоведению, географии и иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По второму предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — отметки от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки — отметки от 0 до 14 баллов.

Комиссию по контролю за ходом вступительной кампании возглавит заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.