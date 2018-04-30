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Макрон опубликовал видео телефонного разговора с Путиным

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  • 30.04.2018, 19:16
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Эмманюэль Макрон

Президенты Франции и России обсуждали «ядерную сделку» с Ираном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в интернете видео телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, где они обсуждают «ядерную сделку» с Ираном и ситуацию в Сирии. Запись выложена на странице в Twitter французского главы государства, передает РБК.

«Онлайн в Владимиром Путиным, для новой точки соприкосновения. Иран некоим образом не должен обладать ядерным оружием. От этого зависит безопасность и стабильность региона. Мы работаем над этим, так же как и над тем, чтобы водворить справедливый мир в Сирии», — пояснил президент свои основные тезисы в разговоре с российским главой государства.

На короткой записи видно, как Макрон говорит по телефону с Путиным на борту самолета. Французский президент, как он сам пояснил в другом посте, летит с визитом в Австралию, а затем — в заморский департамент Новая Каледония, который ранее проголосовал за независимость от Франции.


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