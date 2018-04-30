Макрон опубликовал видео телефонного разговора с Путиным 2 30.04.2018, 19:16

1,639

Эмманюэль Макрон

Президенты Франции и России обсуждали «ядерную сделку» с Ираном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в интернете видео телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, где они обсуждают «ядерную сделку» с Ираном и ситуацию в Сирии. Запись выложена на странице в Twitter французского главы государства, передает РБК.

«Онлайн в Владимиром Путиным, для новой точки соприкосновения. Иран некоим образом не должен обладать ядерным оружием. От этого зависит безопасность и стабильность региона. Мы работаем над этим, так же как и над тем, чтобы водворить справедливый мир в Сирии», — пояснил президент свои основные тезисы в разговоре с российским главой государства.

En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.

На короткой записи видно, как Макрон говорит по телефону с Путиным на борту самолета. Французский президент, как он сам пояснил в другом посте, летит с визитом в Австралию, а затем — в заморский департамент Новая Каледония, который ранее проголосовал за независимость от Франции.