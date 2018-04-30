«Матери 328» потребовали, чтобы на встрече с Лукашенко их сопровождали представители независимых СМИ 6 30.04.2018, 19:37

1,350

Встреча должна состояться 2 мая в 16:00.

«Маленький приятный штрих в тяжелом, драматическом сюжете, - отмечает в «Фейсбуке» Александр Класковский. - Женщины, которые голодают, выставили условие, чтобы в Минск их сопровождали представители негосударственных СМИ - «чтобы нас привезли в администрацию правителя, а не в изолятор на улице Окрестина».

Заметьте, не просят, чтобы были с «СБ» или БТ. Перечислили как раз те медиа, которые «не удостоились» попасть на недавнюю встречу с диктатором. Маленький тест, каким СМИ простые люди доверяют».

Напомним, участницы движения «Матери 328» объявили 27 апреля бессрочную голодовку. Они добиваются пересмотра статей Уголовного кодекса за употребление наркотиков и требуют встречи с Александром Лукашенко.

В субботу их пригласили в администрацию Лукашенко. Встреча должна состояться 2 мая в 16 часов.