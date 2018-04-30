В Иране запретили использование Telegram 1 30.04.2018, 19:55

Мессенджером пользуется каждый второй житель Ирана.

Суд в Иране запретил использование на территории страны мессенджера Telegram. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщил государственный телеканал Irib. Решение принято "с учетом разнообразных жалоб на приложение Telegram и исходя из требований органов безопасности по противодействию незаконной деятельности" этого мессенджера, говорится в сообщении, вышедшем в эфир в понедельник, 30 апреля, передает DW.

Ранее правительство Ирана запретило использование Telegram и других иностранных мессенджеров госслужащими. В качестве замены власти в Тегеране предложили пользоваться иранским приложением Soroush. По данным Reuters, приложением, разработанным Павлом Дуровым, пользуются более 40 миллионов иранцев. Численность населения Ирана составляет около 80,2 миллиона человек.

Telegram запрещен в ряде стран

Telegram запрещен в нескольких странах, в том числе Китае, Саудовской Аравии и Индонезии. С 16 апреля его пытаются заблокировать в России за отказ компании предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписки пользователей.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет "использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей". Основатель Telegram сообщил также о намерении предоставить биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые помогают обходить блокировку мессенджера.