Transparency International: Российские деньги почувствуют большое неудобство в самое ближайшее время 30.04.2018, 20:13

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Граждане РФ хранят на счетах в британских офшорах 34 миллиарда фунтов стерлингов.

Это в пять раз больше объемов средств, которые россияне разместили на территории самой страны.

К таким выводам пришли эксперты организации Global Witness, которая занимается борьбой с коррупцией и нарушениями прав человека в странах, экспортирующих природные ресурсы. По данным специалистов, в последние 10 лет через британские офшоры прошли более 110 миллиардов фунтов стерлингов, связанных с Россией.

О том, почему эта информация важна и как она может быть связана с тем, что в Британии собираются раскрыть две крупные офшорные зоны Настоящему Времени рассказал Илья Шуманов, заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia.

— Почему цифра шокирующая – потому что достаточно долгое время шла дискуссия относительно объема денежных средств, выведенных в офшорные юрисдикции, и это первые цифры, понятно, что они очень рамочные, но это первые цифры, наверное, которые позволяют понять вообще объем денежных средств. Это не просто какие-то сотни миллионов фунтов, это миллиарды, десятки миллиардов фунтов, которые на протяжении длительного времени обслуживает финансовая система британских заморских территорий и британская финансовая система.

Суммы действительно глобальные, потому что на весь период названная цифра – 68 миллиардов фунтов – это сопоставимо с десятилетними бюджетами небольших стран в Европе.

— Скажите, пожалуйста, как вы думаете, как дальше будут развиваться события? Потому что существует этот законопроект о том, чтобы рассекретить имена тех людей, у которых деньги хранятся в британских офшорах. Ваш прогноз на ближайшее время?

— На мой взгляд, это очень стратегическая инициатива, которая идет сейчас со стороны Великобритании, и она будет в некой повестке глобальной прозрачности, наверное, проходить.

— То есть мы должны узнать много интересного в ближайшее время?

— Я думаю, что это вопрос времени, поскольку британцы заявили о том, что они идут с обратной стороны, они не только идут по офшорным территориям, но они еще идут по раскрытию конечных бенефициаров того имущества, которое находится на территории Великобритании, выдавая конечного владельца британской недвижимости, например. То есть такие тиски, в которых российские деньги почувствуют большое неудобство в самое ближайшее время.

Насколько я знаю, многие прозорливые люди начали выводить активы из британских территорий. Останутся ли они в офшорных территориях? Просто офшоры тоже будут страдать, потому что это единственный источник дохода, по сути, для заморских территорий Великобритании. Собственно, там тоже существуют лоббисты, которые будут настоятельно рекомендовать оставить хоть какой-то элемент анонимности для того, чтобы деньги по-прежнему проходили через эти территории.