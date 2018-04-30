Специалисты назвали самые безопасные премиальные авто 30.04.2018, 20:22

Первую строчку рейтинга занял японский производитель автомобилей.

Машины роскошных автомобильных брендов всегда славились своей надежностью, так как их всегда оснащали ультрасовременными системами безопасности. Потому эксперты разработали топ самых безопасных автомобильных представителей премиум-сегмента, передает avtolubiteli.club.

На 1-м месте рейтинга разместился японский седан Acura RLX. Его оснастили ассистентом контроля за выходом из полосы езды, системой удержания в полосе, мониторинг слепых зон, помощник предупреждения о заднем поперечном движении и система автоматического экстренного торможения.

2-е место досталось немецкому люкс-седану Ауди A3. Его снабдили ассистентом предупреждения о лобовом столкновении и автоматического экстренного торможения. Также в седане имеется полный набор функций, предотвращающих аварию.

В тройке лидеров попал еще 1-н немецкий седан Audi A4. Он получил очень много защитных систем.

В первой 5-ке фигурируют корейские седаны – Genesis G80 и Genesis G90. 1-й хорошо себя ведет на дороге и городской черте. 2-й получил наиболее продвинутые системы безопасности, что только доступны у компании.