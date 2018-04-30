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В Беларуси запретили дрессировать собак

  • 30.04.2018, 20:28

С 1 мая вступает в силу запрет на тренировку охотничьих собак, кроме легавых.

Запрет, который продлится до 31 мая, связан с массовым появлением потомства у диких животных и призван минимизировать фактор беспокойства, передает babruysk.by.

Как комментируют в Госинспекции охраны животного и растительного мира, специальную дрессировку или натаску охотничьих собак невозможно проводить вне угодий.

Только нахождение в условиях дикой природы позволяет собаке в полной мере проявить ее врожденный и закрепленный вековым отбором охотничий инстинкт.

Согласно Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты, для тренировки и охоты разрешается использовать только охотничьих собак, зарегистрированных Белорусским обществом охотников и рыболовов.

В зонах тренировки, выделенных в охотхозяйствах, охотникам разрешается тренировать своих собак в светлое время суток без оружия, при этом не обязательно обладать правом на добычу охотничьих животных.


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