Появились подробности удара Израиля по военной базе в Сирии 30.04.2018, 20:41

Уничтожен завод по производству ракет.

В результате ракетного удара Израиля по складам оружия сирийской правительственной армии в провинциях Хама и Алеппо уничтожен завод по производству ракет.

Об этом говорится на странице Conflict Intelligence Team в Facebook, передает apostrophe.ua.

"В ночь с 29 на 30 апреля ракетный удар поразил базы проасадовских сил на территории Сирии. Сообщалось о поражении двух целей в провинциях Хама и Алеппо, а также как минимум о 18 погибших иранских бойцах, которые выступают в поддержку дамасского правительства", - сказано в сообщении.

Так, аналитик Le Beck International Майкл Хоровитц отмечает, что одна из пораженных целей представляет собой подземный завод по производству ракет, построенный еще до начала гражданской войны с помощью специалистов КНДР внутри горы Джебель-Таксис в провинции Хама.

По мнению экспертов, наращивание израильских ударов по Сирии может быть связано с укреплением позиций Ирана и лояльной ему ливанской "Хезболлы" по мере разгрома сирийской оппозиции. Кроме того, свою роль может сыграть российская угроза поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300.