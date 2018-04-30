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Лапко уверенно обыграла россиянку Лейкину и вышла во второй круг турнира в Химках

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  • 30.04.2018, 20:49
Вера Лапко
Фото с сайта minsknews.by

Белоруска обыграла россиянку в двух сетах - 6:3, 6:2.

В Химках начался женский теннисный турнир, в котором принимает участие Вера Лапко (111 ВТА), передает «Прессбол».

В матче 1/16 финала белоруска, посеянная под вторым номером, в двух сетах переиграла россиянку Полину Лейкину (358 ВТА) — 6:3, 6:2.

В.Лапко (Беларусь, 111) — П.Лейкина (Россия, 358) — 6:3, 6:2

Во втором круге Лапко встретится с победительницей российской дуэли Виктория Каменская (264) / Ольга Дорошина (312).


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