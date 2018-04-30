Петр Порошенко: Долгожданное оружие прибыло в украинскую армию 8 30.04.2018, 21:01

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Петр Порошенко

Фото: AP

США поставили в Украину противотанковые комплексы Javelin.

Американские противотанковые комплексы Javelin прибыли в Украину.

Об этом написал в своем «Фейсбуке» президент Украины Петр Порошенко.

«Могу подтвердить, что долгожданное оружие прибыло в украинскую армию», — сообщил Порошенко.

В марте Госдепартамент США одобрил поставку на Украину противотанковых комплексов Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов. Поставка Javelin, как пояснили в Пентагоне, не повлияет на «базовый военный баланс» в регионе.

Предполагалось, что США обеспечат доставку комплексов Javelin и обучат украинских военных.

Украина на протяжении последних лет добивалась от США поставки противотанковых комплексов — в том числе для использования в конфликте на Донбассе, где у пророссийских террористов есть бронетехника.

Власти США формально разрешили поставку на Украину летального оружия еще в 2014 году, но первые такие вооружения были переданы украинской армией лишь после того, как пост президента Соединенных Штатов занял Дональд Трамп.