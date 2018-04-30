Лето прокралось в столицу: фоторепортаж из солнечного Минска 30.04.2018, 21:12

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Фото: onliner.by

Улыбчивые белорусы повесили в шкафы куртки и вышли праздновать жизнь.

На больших майских выходных случился еще один бонус для уставшего от бесконечных рабочих суббот трудяги: в город робко постучалось лето. На улицах солнце, улыбчивые белорусы повесили в шкафы куртки и вышли праздновать жизнь. «Онлайнер» представляет фоторепортаж из непривычно красочного Минска прямо сейчас.

Последний день апреля. Термометр стремится куда-то за отметку 25 градусов. Минчанин робко выглядывает в окно и потом уже чуть смелее выходит на улицу. Без куртки! Город, который с утра полило дождиком, согрелся теплым весенним солнцем и встрепенулся. За эти три дня зацветут деревья и люди, угрюмый белорус станет чуть более улыбчивым и махнет рукой на домашние дела — нужно ловить момент!

Фото: onliner.by