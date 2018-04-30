Нетаньяху представил секретный архив иранской ядерной программы, добытый «Мосадом» 30.04.2018, 21:18

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Биньямин Нетаньяху

По словам израильского лидера, Тегеран годами скрывал свои ядерные разработки от мирового сообщества.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу ядерной программы Ирана, передает «Голос Америки».

Как подчеркнул израильский лидер, речь идет о секретных ядерных разработках, которые Иран на протяжении лет скрывает от международного сообщества.

«Иран лгал», – заявил Нетаньяху.

«Израиль располагает секретными иранскими файлами», – пояснил он. В распоряжении Израиля находятся точные копии иранских ядерных архивов уточнил глава израильского правительства.

По словам Нетаньяху, власти Ирана перенесли работы в рамках ядерной программы на засекреченные подземные предприятия.

Израильский премьер-министр отметил, что Израиль поделился имеющейся разведывательной информацией с США.

В преддверии выступления премьер-министр Израиля отменил выступление в кнессете и провел экстренное совещание кабинета.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху.