Нетаньяху представил секретный архив иранской ядерной программы, добытый «Мосадом»
- 30.04.2018, 21:18
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По словам израильского лидера, Тегеран годами скрывал свои ядерные разработки от мирового сообщества.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу ядерной программы Ирана, передает «Голос Америки».
Как подчеркнул израильский лидер, речь идет о секретных ядерных разработках, которые Иран на протяжении лет скрывает от международного сообщества.
«Иран лгал», – заявил Нетаньяху.
«Израиль располагает секретными иранскими файлами», – пояснил он. В распоряжении Израиля находятся точные копии иранских ядерных архивов уточнил глава израильского правительства.
По словам Нетаньяху, власти Ирана перенесли работы в рамках ядерной программы на засекреченные подземные предприятия.
Израильский премьер-министр отметил, что Израиль поделился имеющейся разведывательной информацией с США.
В преддверии выступления премьер-министр Израиля отменил выступление в кнессете и провел экстренное совещание кабинета.
Накануне состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху.