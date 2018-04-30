Почему действия властей Беларуси напоминают кредо героя трэш-сериала 1 30.04.2018, 21:27

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Двадцати годам жизни по принципу «на авось» посвящается.

У главного героя трэш-сериала «Эш против зловещих мертвецов» Эшли Уильямса было жизненное кредо: «Сначала стреляй, а потом думай».

Судя по последним новостям, схожих взглядов придерживаются и власти Беларуси. Возьмем хотя бы заявления министра труда Ирины Костевич о том, за что еще попавшие в число «тунеядцев» белорусы могут заплатить по полной, пишет «Салiдарнасць».

Оставим за скобками тот факт, что декрет о тунеядцах был рожден чиновниками, живущими в элитном районе с коттеджами ценой в миллионы долларов, в самый разгар экономического кризиса.

Здесь любопытен сам механизм принятия решений, затрагивающих миллионы белорусов.

Свежий характерный пример. Комментируя перспективы расширения перечня услуг, которые не занятым в экономике трудоспособным гражданам придется оплачивать в полном объеме, министр отметила:

— Надо сначала увидеть практику. Самое главное, чтобы эта система работала — не ради сбора денег через полное возмещение затрат, самое главное — активность на рынке труда со стороны населения.

Иными словами, сначала стреляем — задействуем декрет, а уже потом смотрим — заработает он или нет.

И это при том, что предыдущая версия декрета вывела тысячи обозленных белорусов на улицу и вынудила власти в пожарном порядке гасить уличные протесты и замораживать оказавшуюся внезапно непопулярной инициативу.

И ладно, если бы это был разовый поход по граблям. Но мы ведь помним слова диктатора об АЭС, сказанные совсем недавно:

— Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе Минэнерго и Минстройархитектуры, а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны.

Идет седьмой год строительства, в 2019-м планируется ввод в эксплуатацию, а главный инициатор строительства до сих пор не в курсе, что мы будем делать с атомной станцией.

Можно вспомнить и модернизацию цементной отрасли, и строительство автозавода без учета возможностей сбыта и многое другое, чтобы понять, насколько прочно у нас укоренился принцип принятия важнейших решений «на авось».