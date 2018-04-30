3D-принтер напечатал настоящую еду из муки 5 30.04.2018, 21:40

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Технология позволяет с точностью контролировать состав, рецептуру и текстуру продукции.

Группа ученых из корейского Женского университета Ихва разработала 3D-принтер, который может печатать еду из криогенной муки.

Особенность такого создания еды в том, что эта технология позволяет с точностью контролировать состав, рецептуру и текстуру продукции, сообщает N+1.

Технология печати еды из криогенной муки отличается от других способов использования 3D-печати в пищевой промышленности точечным подходом, - сообщается в новости.

На первом этапе происходит криогенное размалывание — оно позволяет из продуктов при температуре около 100 градусов получить микрочастицы углеводов и белков.

Точный состав и свойства этих микрочастиц можно контролировать при помощи перекристаллизации. После этого их соединяют со связывающим полимерным веществом и придают необходимую форму.

- При этом можно менять как поверхностную, так и внутреннюю структуру напечатанной еды, максимально приближая ее к улучшенной версии оригинала. В будущем эта технология может быть использована как в домашнем, так и в промышленном производстве, - добавил автор.