Белорус помог «Сен-Рафаэлю» выйти в «Финал четырех» Кубка ЕГФ 30.04.2018, 21:56

Артем Королек

Артем Королек стал самым результативным гандболистом французского клуба в матче с испанским «Гранольерсом».

Белорус Артем Королек помог гандболистам французского «Сен-Рафаэля» пробиться в «Финал четырех» розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает БелТА.

В ответном четвертьфинальном поединке французский клуб уступил на выезде испанскому «Гранольерсу» со счетом 30:40. Самым результативным в составе гостей стал Артем Королек, забросивший 7 мячей.

Несмотря на это поражение, «Сен-Рафаэль» одолел соперников по сумме двух встреч, благодаря более крупной домашней виктории — 37:23. В этой игре Королек трижды поражал ворота испанской команды.

На решающем этапе второго по рангу континентального турнира, хозяином которого 19−20 мая будет немецкий «Магдебург», кроме «Сен-Рафаэля» сыграют еще два представителя германской бундеслиги — «Геппинген» и «Берлин».

«Финал четырех» главного клубного соревнования Старого Света — Лиги чемпионов, пройдет 26−27 мая в Кельне. Там сыграют сразу три представителя Франции — «Пари-Сен Жермен», «Нант» и «Монпелье», а также действующий победитель чемпионской Лиги македонский «Вардар» из Скопье.