закрыть
30 апреля 2018, понедельник, 23:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В последний день апреля во Франции выпал снег

1
  • 30.04.2018, 22:03
  • 1,090
Фото: facebook.com

В течение месяца температура воздуха в Нормандии достигала 27 градусов выше ноля.

В регионе Нормандия, который расположен на северо-западе Франции, 30 апреля выпал снег.

Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на The The Lokal.

Жители региона публикуют соответствующие фото и видео на страницах социальных сетей. На снимках видно, что зеленые газоны и цветущие кустарники оказались покрыты довольно плотным слоем снега.

Фото: facebook.com

Причиной осадков стал холодный циклон, пришедший со стороны Атлантического океана. Также отмечается, что в течение месяца температура воздуха в Нормандии достигала 27 градусов выше нуля.

Во многих частях исторического региона столбик температуры упал до нуля, а департаменты интерьера и Сейн-Морской зарегистрировали низкие температуры.

В своем Fecebook Метео Франция объявила, что снег вряд ли продержится в течение недели, и ближе к выходным в Нормандия может быть до 20 градусов по Цельсию.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский