В последний день апреля во Франции выпал снег

В последний день апреля во Франции выпал снег1
- 30.04.2018, 22:03
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В течение месяца температура воздуха в Нормандии достигала 27 градусов выше ноля.
В регионе Нормандия, который расположен на северо-западе Франции, 30 апреля выпал снег.
Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на The The Lokal.
Жители региона публикуют соответствующие фото и видео на страницах социальных сетей. На снимках видно, что зеленые газоны и цветущие кустарники оказались покрыты довольно плотным слоем снега.
Причиной осадков стал холодный циклон, пришедший со стороны Атлантического океана. Также отмечается, что в течение месяца температура воздуха в Нормандии достигала 27 градусов выше нуля.
Во многих частях исторического региона столбик температуры упал до нуля, а департаменты интерьера и Сейн-Морской зарегистрировали низкие температуры.
В своем Fecebook Метео Франция объявила, что снег вряд ли продержится в течение недели, и ближе к выходным в Нормандия может быть до 20 градусов по Цельсию.