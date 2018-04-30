Санкции США больно ударили по российским олигархам 30.04.2018, 22:11

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Санкции оказались более болезненными, чем ожидалось.

Очередные санкции, введенные США в отношении России в этом месяце и направленные против чиновников и олигархов, близких к российскому президенту Владимиру Путину, а также их компаний, оказались более болезненными, чем ожидалось, отмечают аналитики.

После того, как 6 апреля было объявлено о новых санкциях в отношении 24 российских граждан и 14 компаний, рубль пережил худшую неделю за четыре года. Это показывает, что расширение санкционного списка может серьезно отразиться на состоянии российской экономики, пишет «Голос Америки».

Особенно сильно пострадал алюминиевый магнат Олег Дерипаска, владелец компании «Русал», одного из крупнейших производителей алюминия в мире, которая до ввода санкций экспортировала 82 процента своей продукции.

Большинство аналитиков и экономистов, принявших участие в субботнем опросе Reuters, считают, что очередные американские санкции скорее всего приведут к сдерживанию запланированного ЦБ повышения процентных ставок, а следовательно, к замедлению восстановления национальной экономики, несмотря на рост цен на нефть.

Угроза ответных мер

Как отмечает глава аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, санкции резко повысили неопределенность для деловой среды в российской экономике, а угрозы контрмер не способствуют стабилизации обстановки.

В Кремле называют незаконными апрельские санкции, которые Вашингтон связывает со «злонамеренной деятельностью» России. Российские чиновники обещают принять ответные меры.

В середине мая нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект об ответных мерах, среди которых – приостановка сотрудничества в области космических и ядерных технологий, запрет на импорт американской сельскохозяйственной продукции, фармацевтических продуктов, табака и алкоголя. Некоторые российские депутаты также хотят прекратить действие интеллектуальных прав на разработанное в США программное обеспечение, которое используется в России.

Когда Запад ввел первые санкции против России после аннексии Крыма и разжигания сепаратистских настроений в восточной Украине, их эффект был ограниченным, отмечает аналитик Chatham House Найджел Голд-Дэвис.

Инвестиционные соображения

«Однако последние финансовые санкции США, анонсированные 6 апреля, в корне меняют ситуацию, – отмечает эксперт, добавляя, что новые санкции усилили неопределенность. – Никто не знает, кто станет следующей мишенью. Над Россией навис новый систематический риск: для оценки ее перспектив ожидания американских санкций теперь так же важны, как цены на нефть».

По мнению аналитиков, санкции отпугивают контрагентов и агентства, осуществляющие платежи, от сотрудничества с компаниями и лицами из санкционного списка, в том числе с алюминиевым магнатом Дерипаской и главой третьей по величине нефтяной компании в России Владимиром Богдановым. А санкции в отношении компаний, котирующимся на бирже, лишил их возможности защитить корпоративные активы за счет обращения на иностранных биржах, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге.

Дерипаска уже почувствовал на себе влияние санкций, которые лишили «Русал» выхода на мировой рынок, взбудоражил рынки и вызвал резкие скачки цен. Министерство финансов заявило, что рассмотрит возможность снятия санкций с «Русала», если Дерипаска выведет свои инвестиции из компании и откажется от контроля. Сам магнат намекнул, что может быть вынужден это сделать.

Угроза новых санкций

На этой неделе давление на российскую элиту возрастет: британские законодатели начнут процесс рассмотрение законопроекта, запрещающего замешанным в нарушениях прав человека российским олигархам вести дела в Британии и покупать там недвижимость.

«Если иностранные олигархи и клептократы, совершавшие преступления или нарушения прав человека, вдруг обнаружат, что больше не могут покупать имущество или хранить деньги в Великобритании, это будет больно», – считает законодатель-консерватор Джон Пенроуз.

Однако, если на российскую элиту американские санкции оказывают дестабилизирующий эффект, мешая бизнесу и влияя на иностранные инвестиции в стране, то остается неясным, влияют ли они как-то на популярность Путина среди населения и смогут ли повлиять в будущем.

Аналитики расходятся во мнениях относительно того, смогут ли санкции заставить Кремль отказаться от агрессивной, по мнению Вашингтона, внешнеполитической деятельности – такой, как покушение на Сергея Скрипаля в Великобритании, причастность к которой Москва отрицает.