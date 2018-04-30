Дуров о митинге в Москве: Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми 1 30.04.2018, 22:30

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Павел Дуров

В акции против запрета Telegram приняли участие более 12 тысяч человек.

Владелец Telegram Павел Дуров после митинга против запрета мессенджера в Москве заявил, что горд родиться в одной стране вместе с участниками акции.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми", – написал он.

Дуров добавил, что 1 мая шествие и митинг ожидаются в Санкт-Петербурге.

"Неважно, прислушаются ли сейчас власти России к голосу общества. Важно, что мы всегда будем продолжать отстаивать те ценности, в которые верим", – подчеркнул он.

16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram на территории России. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.

Создатель Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).