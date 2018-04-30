Льюис о выборе игроков на ЧМ-2018: Делаю ставку на тех, у кого горят глаза 30.04.2018, 22:59

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Чемпионат мира в датских Хернинге и Копенгагене пройдет с 4 по 20 мая.

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Дэйв Льюис объявил имена 25 игроков, которые будут защищать честь страны на 82-м чемпионате мира в Дании. Список избранных на четверть состоит из дебютантов взрослых форумов.

Никогда не выступали на таком уровне пятеро: вратарь Иван Кульбаков, защитник Степан Фальковский, форварды Артем Левша, Павел Развадовский и Максим Сушко.

При этом Фальковского ожидает абсолютный дебют на взрослом уровне. В отличие от других вышеупомянутых, он не провел ни одного товарищеского матча за национальную команду.

В какой-то степени дебют ожидает и опытного нападающего Александра Матерухина. Ранее он принимал участие в планетарных первенствах в элите, но только в составе национальной сборной Украины. За «жовто-блакитных» 36-летний вингер отыграл ЧМ-2006 в Риге и ЧМ-2007 в Москве и Мытищах. По итогам последнего украинцы простились с высшим дивизионом и до сих пор не могут туда вернуться. Сейчас они обитают в третьем по рангу дивизионе.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущий раз Матерухин надевал форму сборной Украины на ЧМ-2014 в дивизионе 1А. Чтобы получить право представлять на международной арене Беларусь, форварду, начинавшему клубный сезон-2017/18 в минском «Динамо», но затем перешедшему в «Шахтер», пришлось выдержать четырехлетний карантин, который истек в текущей кампании.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйва Льюис прокомментировал («Прессболу» https://www.pressball.by/news/hockey/294044) выбор состава на ЧМ-2018 и объяснил невключение в выездной список форварда минского «Динамо» Андрея Степанова.

— Насколько сложным был выбор?

— Это всегда непросто. Причем как для тренеров, так и для игроков. Не стал исключением и этот год. Выбор был трудным, но он сделан.

— Очевидна ставка на молодежь. Не слишком ли высок риск?

— Костицыны травмированы, статус Стася неопределенный, так что в любом случае нужно было искать варианты. А я в таких случаях предпочитаю делать ставку на тех, у кого горят глаза. Кто действительно делает все, чтобы попасть на чемпионат мира. В конце концов, когда-то новое поколение неизбежно приходит на смену прежнему.

— Во вторник в расположение сборной прибывает Джефф Платт. Вероятно, уже можно поделиться соображениями на предмет его места в звеньях?

— Все еще воздержусь. Приходите на наши последние перед отправкой в Данию минские тренировки, там будет виднее. И то не на сто процентов, перестановки возможны вплоть до последних часов перед игрой со шведами. Джефф хорош своей универсальностью: может действовать и на любом и с флангов, и в центре. Найдем ему лучшее применение. Само собой, будем задействовать Платта и в бригадах большинства.

— Решимость выставить «в старте» поединка с «Тре крунур» Кульбакова неизменна?

— Да. Источник такой уверенности? Вы же, полагаю, смотрели апрельские игры, Иван справлялся очень неплохо. Надеюсь, так и продолжит.

— Все-таки почему в очередной раз отказались от услуг Степанова?

— Уже накануне игр «Еврочелленджа» против Норвегии Андрей был, скажем так, в «списке размышления». После этих поединков мы еще раз основательно обсудили его кандидатуру в штабе и приняли такое решение.

— Игрок опытный, чего же ему не хватает второй год кряду?

— Роль, которая ему отводилась, — забивной форвард, в том числе и в бригадах большинства. И здесь не все пошло гладко. Плюс он уступил ряду партнеров и с точки зрения физических кондиций.

— Окончательный выбор делался между Степановым и…

— И другим игроком сборной. Это все, что могу сообщить.

— На сей раз уже не рискнете заявлять о медальных притязаниях?

— Результат может быть разным. А главное притязание — чтобы в каждом матче игроки выкладывались на все сто. Соперники непросты: даже в составе швейцарцев будет больше десятка игроков НХЛ. И наши парни должны четко понимать, как им противостоять, что делать — это уже тренерская задача все до них довести.

— Волнуетесь больше, чем перед прошлыми чемпионатами?

— Вовсе нет. Волнуюсь, но не больше, чем обычно. Это и неплохо, — признался Дэйв Льюис.

Чемпионат мира в датских Хернинге и Копенгагене пройдет с 4 по 20 мая.

На предварительном этапе Беларусь (11-е место в мировом рейтинге) определена в группу «А», где ее соперниками станут команды России (2), Швеции (3), Чехии (5), Швейцарии (8), Словакии (10), Франции (12) и Австрии (17). Матчи этой группы примет 12,5-тысячная Royal Arena в Копенгагене, открывшаяся в начале 2017 года.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Группу «В» составили сборные Канады (1), Германии (7), США (6), Финляндии (4), Норвегии (9), Латвии (13), новичка топ-дивизиона Южной Кореи (18) и хозяйки турнира Дании (14). Эта группа будет расквартирована на арене Jyske Bank Boxen в Хернинге (вместимость — 11 тысяч зрителей).

Свой стартовый матч на ЧМ-2018 сборная Беларуси проведет против действующих чемпионов — команды Швеции, а завершит групповой этап поединком против Словакии.

4.05.2018 — 21.15* - Швеция — Беларусь

5.05.2018 — 17.15 — Франция — Беларусь

7.05.2018 — 17.15 — Беларусь — Россия

9.05.2018 — 16.15 — Швейцария — Беларусь

11.05.2018 — 21.15 — Беларусь — Чехия

12.05.2018 — 17.15 — Австрия — Беларусь

15.05.2018 — 17.15 — Беларусь — Словакия.

* - время начала матчей по белорусскому времени.

В четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды каждой группы, худшие команды каждой группы утратят прописку в элитном дивизионе.

Четвертьфинальные поединки пройдут 17 мая на обеих аренах, а вот полуфиналы, запланированные на 19 мая, и финал, ожидающий команды 20 мая, примет Royal Arena в Копенгагене.