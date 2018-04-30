Льюис о выборе игроков на ЧМ-2018: Делаю ставку на тех, у кого горят глаза
- 30.04.2018, 22:59
Чемпионат мира в датских Хернинге и Копенгагене пройдет с 4 по 20 мая.
Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Дэйв Льюис объявил имена 25 игроков, которые будут защищать честь страны на 82-м чемпионате мира в Дании. Список избранных на четверть состоит из дебютантов взрослых форумов.
Никогда не выступали на таком уровне пятеро: вратарь Иван Кульбаков, защитник Степан Фальковский, форварды Артем Левша, Павел Развадовский и Максим Сушко.
При этом Фальковского ожидает абсолютный дебют на взрослом уровне. В отличие от других вышеупомянутых, он не провел ни одного товарищеского матча за национальную команду.
В какой-то степени дебют ожидает и опытного нападающего Александра Матерухина. Ранее он принимал участие в планетарных первенствах в элите, но только в составе национальной сборной Украины. За «жовто-блакитных» 36-летний вингер отыграл ЧМ-2006 в Риге и ЧМ-2007 в Москве и Мытищах. По итогам последнего украинцы простились с высшим дивизионом и до сих пор не могут туда вернуться. Сейчас они обитают в третьем по рангу дивизионе.
Предыдущий раз Матерухин надевал форму сборной Украины на ЧМ-2014 в дивизионе 1А. Чтобы получить право представлять на международной арене Беларусь, форварду, начинавшему клубный сезон-2017/18 в минском «Динамо», но затем перешедшему в «Шахтер», пришлось выдержать четырехлетний карантин, который истек в текущей кампании.
Главный тренер сборной Беларуси Дэйва Льюис прокомментировал («Прессболу» https://www.pressball.by/news/hockey/294044) выбор состава на ЧМ-2018 и объяснил невключение в выездной список форварда минского «Динамо» Андрея Степанова.
— Насколько сложным был выбор?
— Это всегда непросто. Причем как для тренеров, так и для игроков. Не стал исключением и этот год. Выбор был трудным, но он сделан.
— Очевидна ставка на молодежь. Не слишком ли высок риск?
— Костицыны травмированы, статус Стася неопределенный, так что в любом случае нужно было искать варианты. А я в таких случаях предпочитаю делать ставку на тех, у кого горят глаза. Кто действительно делает все, чтобы попасть на чемпионат мира. В конце концов, когда-то новое поколение неизбежно приходит на смену прежнему.
— Во вторник в расположение сборной прибывает Джефф Платт. Вероятно, уже можно поделиться соображениями на предмет его места в звеньях?
— Все еще воздержусь. Приходите на наши последние перед отправкой в Данию минские тренировки, там будет виднее. И то не на сто процентов, перестановки возможны вплоть до последних часов перед игрой со шведами. Джефф хорош своей универсальностью: может действовать и на любом и с флангов, и в центре. Найдем ему лучшее применение. Само собой, будем задействовать Платта и в бригадах большинства.
— Решимость выставить «в старте» поединка с «Тре крунур» Кульбакова неизменна?
— Да. Источник такой уверенности? Вы же, полагаю, смотрели апрельские игры, Иван справлялся очень неплохо. Надеюсь, так и продолжит.
— Все-таки почему в очередной раз отказались от услуг Степанова?
— Уже накануне игр «Еврочелленджа» против Норвегии Андрей был, скажем так, в «списке размышления». После этих поединков мы еще раз основательно обсудили его кандидатуру в штабе и приняли такое решение.
— Игрок опытный, чего же ему не хватает второй год кряду?
— Роль, которая ему отводилась, — забивной форвард, в том числе и в бригадах большинства. И здесь не все пошло гладко. Плюс он уступил ряду партнеров и с точки зрения физических кондиций.
— Окончательный выбор делался между Степановым и…
— И другим игроком сборной. Это все, что могу сообщить.
— На сей раз уже не рискнете заявлять о медальных притязаниях?
— Результат может быть разным. А главное притязание — чтобы в каждом матче игроки выкладывались на все сто. Соперники непросты: даже в составе швейцарцев будет больше десятка игроков НХЛ. И наши парни должны четко понимать, как им противостоять, что делать — это уже тренерская задача все до них довести.
— Волнуетесь больше, чем перед прошлыми чемпионатами?
— Вовсе нет. Волнуюсь, но не больше, чем обычно. Это и неплохо, — признался Дэйв Льюис.
Чемпионат мира в датских Хернинге и Копенгагене пройдет с 4 по 20 мая.
На предварительном этапе Беларусь (11-е место в мировом рейтинге) определена в группу «А», где ее соперниками станут команды России (2), Швеции (3), Чехии (5), Швейцарии (8), Словакии (10), Франции (12) и Австрии (17). Матчи этой группы примет 12,5-тысячная Royal Arena в Копенгагене, открывшаяся в начале 2017 года.
Группу «В» составили сборные Канады (1), Германии (7), США (6), Финляндии (4), Норвегии (9), Латвии (13), новичка топ-дивизиона Южной Кореи (18) и хозяйки турнира Дании (14). Эта группа будет расквартирована на арене Jyske Bank Boxen в Хернинге (вместимость — 11 тысяч зрителей).
Свой стартовый матч на ЧМ-2018 сборная Беларуси проведет против действующих чемпионов — команды Швеции, а завершит групповой этап поединком против Словакии.
4.05.2018 — 21.15* - Швеция — Беларусь
5.05.2018 — 17.15 — Франция — Беларусь
7.05.2018 — 17.15 — Беларусь — Россия
9.05.2018 — 16.15 — Швейцария — Беларусь
11.05.2018 — 21.15 — Беларусь — Чехия
12.05.2018 — 17.15 — Австрия — Беларусь
15.05.2018 — 17.15 — Беларусь — Словакия.
* - время начала матчей по белорусскому времени.
В четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды каждой группы, худшие команды каждой группы утратят прописку в элитном дивизионе.
Четвертьфинальные поединки пройдут 17 мая на обеих аренах, а вот полуфиналы, запланированные на 19 мая, и финал, ожидающий команды 20 мая, примет Royal Arena в Копенгагене.