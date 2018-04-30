В Кабуле погибли журналисты «Радио Свобода» 30.04.2018, 22:43

Источник: asiaplus.tj

Всего в результате теракта в Кабуле погибли 10 сотрудников СМИ.

В результате взрыва в Кабуле погибли двое журналистов Афганской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Абадулла Хананзай работал оператором. 8 мая он должен был отметить первую годовщину своей свадьбы. Оператор Сабауун Какар часто занимался съемкой с мест нападений радикальных исламистов, передает «Радио Свобода».

Ещё одна жертва теракта – Маххарам Дурани – должна была приступить к работе в Афганской службе 15 мая. Она работала над еженедельной программой для женщин. Маххарам изучала исламское законодательство в университете Кабула.

«В один день мы потеряли молодых, талантливых и преданных делу журналистов. Впервые наши журналисты пострадали от нападения вооруженных группировок. Это говорит о том, насколько опасна работа журналистов в Афганистане», – говорит Кадира Сабиб, руководитель Афганской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Всего в результате теракта погибли 10 сотрудников СМИ. Среди них фотокорреспондент агентства France Press, а также журналисты 1TV, Tolo News и Mashal TV.

Сегодня в столице Афганистана произошло два теракта. Первый взрыв совершил смертник неподалеку от посольства США. Когда на место происшествия прибыли спасатели и журналисты, самоподрыв совершил еще один террорист. Он был замаскирован под телеоператора. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Всего жертвами двойного теракта в Кабуле стали по меньшей мере 30 человек. Более 50 получили ранения.