Почему власти не принимают декрет о «тунеядцах»? 15 4.04.2018, 7:32

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Идет игра нервов.

До сих пор нет постановления Совмина с перечнем услуг для 100%-й оплаты так называемыми «тунеядцами», как приказал чиновникам Лукашенко еще в январе. Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич рассказал в прямом эфире «Белсата», почему чиновники тянут.

«Это третья попытка ввести декрет «о тунеядцах». Вторая попытка должна была быть прошлой осенью. Но Белорусский национальный конгресс объявил, что проведет 21 октября Марш рассерженных белорусов-2. Нам нужно было время на подготовку. В этот момент власть пошла на хитрость: они не объявили об этом декрете», — говорит Статкевич.

«На том марше мы решили также поднять тему убитых в армии солдат. Как только мы об этом сказали, власти начали заниматься этой проблемой», — продолжает политик.

«Сейчас они просто ждут. Они знают, что вчера собирались руководители комиссий БНК решать, как мы будем реагировать на этот декрет. И они не опубликовали его. Они ждут, чтобы мы объявили о своих планах. Если не будет темы акции, людей будет мало — идея протеста будет дискредитирована. Идет игра нервов: они наблюдают за нами, а мы ждем, пока они опубликуют декрет, чтобы реагировать», — добавляет политик.

Статкевич уверен, что власти в ближайшее время обнародуют скандальный декрет:

«Большой пласт населения находится за границами государственной экономики и, значит, вне контроля. Власти хотят загнать людей под этот контроль любой ценой, потому что боятся народного возмущения. Но Белорусский Национальный Конгресс будет реагировать. Будем протестовать и выводить людей», - сказал лидер БНК.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», более известный как декрет о тунеядстве, Александр Лукашенко подписал 2 апреля 2015 года.

Основной целью декрета было усилие государства компенсировать расходы на социальные услуги, оказываемые гражданам, которые не платили налоги, или платили их не полностью.

17 февраля 2017 года в центре Минска прошел Марш рассерженных белорусов против декрета, его организовал Белорусский Национальный Конгресс.

После этого волна протестов против декрета прокатилась по всей стране.

9 марта 2017 года Лукашенко приостановил действие декрета до 2018 года, выступив с заявлением о том, что декрет требует изменений.