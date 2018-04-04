Глава «Газпрома» объявил о снижении транзита газа через Украину в 10 раз 4 4.04.2018, 7:34

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Алексей Миллер

Фото: РИА «Новости»

Это произойдет после ввода в эксплуатацию газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины после ввода в эксплуатацию газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» продолжится, однако сократится в десять раз. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире Первого канала.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», — отметил Миллер. По его словам, транзит газа через Украину сократится до 10−15 млрд куб. м

В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году — 82 млрд куб. м.

Кроме того, глава «Газпрома» ответил на вопрос о том, будет ли заключен новый транзитный контракт с Украиной. Миллер сказал, что по этому вопросу предстоят переговоры. Однако он уточнил, что условия будут не те, что прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.