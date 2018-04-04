Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии: подозреваемая найдена мертвой 4.04.2018, 7:41

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В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно женщина открыла стрельбу и ранила троих человек.

Как сообщил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, кроме троих раненых, полиция обнаружила в здании женщину, которая, судя по всему, покончила с собой.

По его словам, именно она подозревается в нападении на здание YouTube, сообщает BBC.

Представитель Центральной больницы Сан-Франциско доктор Эндрю Кемпбелл подтвердил, что в больницу поступили трое пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Один из них, 36-летний мужчина, по информации американского телеканала Си-Би-Эс, состоял в близких отношениях с женщиной, открывшей стрельбу. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

Сотрудник близлежащего ресторана фаст-фуд сообщил каналу KTVU, что оказал помощь женщине с огнестрельным ранением ноги, наложив самодельный жгут до приезда скорой помощи.

Полиция обнаружила в здании четырех раненых и одного застрелившегося человека

Фото: Getty Images

К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район.

"Активная перестрелка в редакции YouTube. Слышал стрельбу и видел бегущих людей, сидя за столом. Сейчас забаррикадировался в комнате вместе с сослуживцами", - написал сотрудник YouTube Вадим Лаврусик в "Твиттере".

В следующем твите Лаврусик сообщил, что выбрался из здания и находится в безопасности.

Еще один сотрудник, Тодд Шерман, также написал в "Твиттере", что люди в панике бегут из здания.

Фото: CBS

Управляющий Сан-Бруно сообщает, что о стрельбе в здании YouTube поступило сразу много звонков в службу 911.

Как сообщает CBS News, сотрудники компании эвакуированы из здания, однако неясно, все ли.

На видеотрансляции, которую ведут местные каналы, видно, что люди выходят с поднятыми руками, и полицейские всех обыскивают.

В YouTube, которой владеет Google, работают 1 700 человек. Google сообщает, что взаимодействует с властями и передаст подробности произошедшего, как только они станут известны.

По сообщениям британской Daily Mail, стрелявшая женщина ранила двоих, однако есть сообщения, что в больницу Сан-Франциско доставлено несколько пациентов из Сан-Бруно.

Очевидцы рассказывают, что слышали до 20 выстрелов.

Медики из центральной больницы Сан-Франциско подтверждают, что к ним доставлены пострадавшие в ходе инцидента, однако точное их число они пока не называют, ссылаясь на то, что пациенты продолжают прибывать.

Фото: Reuters

СМИ: Стрельба в офисе YouTube не является терактом

Причиной инцидента в штаб-квартире компании называют бытовой конфликт. По предварительным данным, стрельба произошла из-за внутренних разногласий.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что один из раненых, который находится в критическом состоянии, является бойфрендом женщины, устроившей стрельбу.