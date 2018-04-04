Мать солдата – Лукашенко: Сына делают инвалидом! 12 4.04.2018, 7:49

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Как защититься от Министерства обороны?

СМИ ранее сообщали о солдате Кирилле Руткевиче, который перенес спеленектомию – удаление селезенки, он имеет ряд хронических заболеваний, несовместимых с несением военной службы, но вынужден оставаться в армии, так как признан годным. В основном все время солдат проводит в медчасти. Мать парня Ирина Дедюшко боится, что государство может сделать из ее сына инвалида.

«Обращаюсь к министру обороны Равкову, в министерство здравоохранения, к Лукашенко. Прошу, чтобы на моего сына обратили внимание. Так как состояние здоровья его ухудшилось после призыва в армию. Фактически государство вредит здоровью моего сына», – говорит Ирина Дедюшко в интервью «Белсату».

Мать боится, что из сына сделают инвалида

Из четырех месяцев службы в Печах почти три — Кирилл Руткевич провел в военных медучреждениях. Лечат солдата антибиотиками, что только ухудшает его здоровье.

«Какой-то ужас. Я, на данный момент, просто боюсь, что они его доведут. Состояния здоровья нет никакого, плюс пневмонии, плюс ангины, в 432-ом госпитале подтвердили, что ангина действует ему на почки», – жалуется мать.

В армии знали о болезни с самого начала

Еще в детстве Кириллу удалили разорванную во время травмы селезенку и вставили ее фрагмент. Поэтому у парня ослабленный иммунитет, и ему нужны особые условия, армия не может их обеспечить. Кирилл считался непригодным для службы, но осенью комиссия решила, что селезенка — уже в норме. Парня призвали в армию.

Мать пыталась оспорить решение, но безрезультатно. 432-й военный госпиталь уже во время службы, после жалоб матери, подтвердил, что солдат может служить. В Печах на Кирилла начали давить, чтобы молчал о своих болезнях.

«Почему я, мать, не должна знать, где мой сын находится? Это тоже вопрос такой. Почему ребенку нельзя позвонить и сказать, где находится и с какой болезнью лежит? Давление идет. И психологическое давление», — возмущается Ирина.

Некого в армию призвать!

Мать просит чиновников назначить военно-врачебную комиссию и признать Кирилла непригодным или досрочно уволить его в запас. Правозащитники отмечают, что по всей стране количество заболевших солдат в армии увеличивается.

«Сегодня серьезная демографическая ситуация. Не хватает солдат в армию, большая армия. Поэтому их и набирают. Поэтому так много недовольных», — объясняет правозащитник Олег Волчек.

В перечень заболеваний для определения категории годности граждан к военной службе периодически вносятся поправки. Требования к состоянию здоровья призывников снижаются.

Граждане имеют право обжаловать решение комиссии о годности в армию, и обратиться в суд, но добиться положительных результатов в реальности фактически не могут. На жалобы также чаще возвращают отписки. Поэтому резонанс в СМИ становится чуть ли не единственным механизмом защиты граждан от Министерства обороны.