В деле Манафорта в США вынесли первый приговор 4.04.2018, 7:56

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Алекс ван дер Цваан

Фото: Reuters

Осудили голландского адвоката Алекса ван дер Цвана.

В США вынесли первый приговор в рамках расследования по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта – адвокат Алекс ван дер Цван был приговорен к 30 дням тюремного заключения. Об этом сообщает Associated Press.

Он также должен будет выплатить штраф в размере $20 тыс.

В феврале голландский юрист признал свою вину в сокрытии от следствия информации о контактах с членами предвыборного штаба будущего президента Трампа Полом Манафортом и Риком Гейтсом.

Как пишет агентство, уголовное дело против ван дер Цвана напрямую не связано с вмешательством России в американские выборы, которое привлекает основное внимание специального прокурора Роберта Мюллера. Однако дело адвоката раскрыло новые подробности о деле правительства США против Манафорта. Кроме того, оно обнаружило ранее нераскрытые связи между помощниками кампании Трампа с Россией, сообщает gordonua.com.

Адвоката, который работал в Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, допрашивали о деятельности компании в 2012 году в интересах украинских властей. По информации следствия, адвокат удалил электронные письма, которые у него просили следователи.

По данным Bloomberg, компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP подготовила доклад, в котором поддерживалась позиция стороны обвинения по делу Тимошенко. Плата за документ составила только $12 тыс. Но в следующем году компании перечислили еще $1 млн. Представители Skadden сообщили следствию, что деньги им перечислили наперед за будущую работу. В компании подчеркнули, что вернули $567 тыс., так как ей переплатили. Украинская сторона это подтвердила.

По информации Bloomberg, к тому, что для подготовки доклада наняли Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, причастен политтехнолог Манафорт.

Цван – зять российского миллиардера Германа Хана, которому принадлежат доли в LetterOne Holdings и активы консорциума "Альфа-Групп". Его состояние оценивают в $9,3 млрд. Хан находится на 11-м месте в рейтинге богатейших предпринимателей России за 2017 год.

Мюллер занимается расследованием возможных связей между российским правительством и штабом Трампа.

30 октября 2017 года экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.

15 декабря федеральный суд округа Колумбия ослабил меру пресечения для Манафорта: разрешил ему переехать во Флориду и обязал носить электронный браслет.

С марта по август 2016 года Манафорт занимался избирательной кампанией Трампа. В 2000-х годах он консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве 13 гражданам России и трем компаниям.