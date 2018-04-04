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Роналду установил рекорд Лиги чемпионов, забив в 10 матчах подряд

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  • 4.04.2018, 8:02

Португалец стал первым таким игроком в истории.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, открыв счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0), установил рекорд турнира.

Португалец стал первым игроком в истории, кому удалось забить в 10 подряд матчах Лиги чемпионов, сообщает «Трибуна».

Ранее рекорд принадлежал экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Руду ван Нистелрою, забивавшему в сезоне-2002/03 в 9 матчах кряду.


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