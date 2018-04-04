В Пинске произошло крупное ДТП с участием автомобиля милиции 6 4.04.2018, 8:07

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Сотрудники ГАИ двигались на запрещающий сигнал светофора на большой скорости.

Подробности пока неизвестны, доступна только информация из группы Zello «Пинск ГАИ».

Вот какая информация там была размещена пользователем:

- Серьезное ДТП в Пинске на пересечении ул.Парковая и ул.Первомайская. По словам очевидцев и пользователей канала Zello "Пинск ГАИ" сотрудники ГАИ, двигаясь на запрещающий сигнал светофора на большой скорости, без включенных проблесковых маячков, выехали на перекресток и совершили столкновение с автомобилем Opel Calibra, который в результате ДТП вылетел на пешеходную зону.

ДТП произошло 3 апреля 2018 года около 21.00, сообщает virtualbrest.by.