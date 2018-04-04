Названы новые даты школьных каникул 1 4.04.2018, 8:20

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В Беларуси определили сроки школьных каникул в новом учебном году (2018-2019 год).

Первая четверть продлится с 1 сентября до 27 октября. Осенние каникулы пройдут с 29 октября до 7 ноября, они продлятся 10 дней. Однако с учетом воскресенья, 28 октября — 11 дней. А если среда, 27-го, будет выходным днем для школьников, то и все 12 дней, сообщает БелТА.

Вторая четверть начнется 8 ноября и закончится 22 декабря. Зимние каникулы продлятся до 7 января 2019-го. Третья четверть пройдет с 8 января до 23 марта, школьники отдохнут до 30 марта. Четвертая четверть начнется 1 апреля, а закончится 31 мая. Летние каникулы продлятся 92 дня — с 1 июня до 31 августа.