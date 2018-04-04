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Эрдоган увел девушку у Путина во время фотосессии в Анкаре

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  • 4.04.2018, 8:36
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Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган, принимая в Анкаре главу Кремля, лично руководил памятной фотосессией.

Участники встречи перед съемкой выстроились в шеренгу. Эрдоган заметил, что рядом с ним находятся одни мужчины, а около Путина стоят три женщины. Тогда президент Турции попросил одну из них перейти на его сторону, сообщает телеканал "Звезда".

3 апреля под председательством Эрдогана и Путина состоялось седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, сообщила пресс-служба Кремля.

После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию.


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