У правозащитницы Екатерины Садовской конфисковали компьютер

У правозащитницы Екатерины Садовской конфисковали компьютер3
- 4.04.2018, 8:52
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В квартире правозащитницы в Минске вчера прошел обыск.
Об этом сообщила в «Фейсбуке» активистка Ольга Николайчик.
«SOS!!!! У правозащитницы Екатерины Петровны Садовской конфискуют компьютер за статьи в Фейсбуке о карательной психиатрии в отношении активистов гражданского общества. Домой к Садовской пришли участковый и понятые. В Уручье. Конфискация по приказу Генпрокуратуры», - написала активистка.
Позднее Николайчик сообщила, что после обыска компьютер был изъят.