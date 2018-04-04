У правозащитницы Екатерины Садовской конфисковали компьютер 3 4.04.2018, 8:52

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Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

В квартире правозащитницы в Минске вчера прошел обыск.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» активистка Ольга Николайчик.

«SOS!!!! У правозащитницы Екатерины Петровны Садовской конфискуют компьютер за статьи в Фейсбуке о карательной психиатрии в отношении активистов гражданского общества. Домой к Садовской пришли участковый и понятые. В Уручье. Конфискация по приказу Генпрокуратуры», - написала активистка.

Позднее Николайчик сообщила, что после обыска компьютер был изъят.