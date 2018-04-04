закрыть
4 апреля 2018, среда, 11:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

У правозащитницы Екатерины Садовской конфисковали компьютер

3
  • 4.04.2018, 8:52
  • 1,029
Ольга Николайчик
Фото: «Радыё Свабода»

В квартире правозащитницы в Минске вчера прошел обыск.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» активистка Ольга Николайчик.

«SOS!!!! У правозащитницы Екатерины Петровны Садовской конфискуют компьютер за статьи в Фейсбуке о карательной психиатрии в отношении активистов гражданского общества. Домой к Садовской пришли участковый и понятые. В Уручье. Конфискация по приказу Генпрокуратуры», - написала активистка.

Позднее Николайчик сообщила, что после обыска компьютер был изъят.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников